Virginia Altube regresará a Bariloche para ofrecer un concierto especial el próximo sábado 13 de junio a las 20 horas en La Obra Casa de Arte, ubicada en el barrio Casa de Piedra. La artista cordobesa, radicada en Capilla del Monte, llegará a la ciudad para presentar su más reciente trabajo discográfico, “El mar de arriba”, en una propuesta que combina canciones propias, paisajes sonoros y la sensibilidad de la música de raíz folklórica.

La presentación combinará composiciones propias y una mirada contemporánea sobre la música folklórica argentina.

“En Bariloche encontré mi voz”, afirmó la cantante en el programa "Cuando la noche cae la radio se enciende" que se transmite por AM550. A través de su repertorio, Altube invita a recorrer historias, emociones y geografías que dialogan con las tradiciones populares desde una mirada contemporánea y profundamente personal.

La noche contará además con la participación de Tres Leguas, integrado por Natalia Cabello en piano, Pato Caracoche en percusión y Leopoldo Caracoche en guitarra, voz y composición. Con una extensa trayectoria en la escena cultural de Bariloche, el grupo se ha destacado por su búsqueda artística, la fusión de estilos y una identidad musical propia que los ha llevado a presentarse en diversos escenarios de la región.

El concierto se realizará el 13 de junio en La Obra Casa de Arte y contará con la participación de músicos invitados.

El espectáculo incluirá también la presencia de músicos invitados, sumando matices a una propuesta que apuesta al encuentro entre artistas y público. Las entradas tienen un valor de 18 mil pesos y las reservas pueden realizarse comunicándose con Laura al 2944 603653. La cita será en La Obra Casa de Arte, en calle 6 N° 11838, para disfrutar de una noche donde la canción, la poesía y los sonidos de la tierra serán protagonistas.