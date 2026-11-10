Yanina Latorre respondió a las críticas por su ubicación en la misa del Papa León XIV: “La fe es…”

La discusión por los asientos en la misa del Papa León XIV terminó en un cruce sobre la fe. En X, Yanina Latorre respondió a quienes cuestionaron que viera la ceremonia desde el sector VIP del Monumento a los Españoles, en Palermo.

En Instagram, la conductora mostró su ingreso junto a Analía Franchín: “Ya estamos adentro. Yo pensé que nos iba a costar. Entramos con el QR, invitadísimas, felices. Ahora les voy a ir mostrando todo. Estoy contenta”. En el sector de invitados también estuvieron Pampita, Valeria Mazza y Flor de la Ve.

Su nombre se volvió tendencia en X. Una usuaria pidió explicaciones por el reparto de lugares: “Necesito que @jorgemacri explique por qué esta gente tuvo invitaciones con QR. Había curas y monjas en esos asientos prioritarios. ¿Pero quiénes son estas faranduleras para tener el mismo lugar? ¿Quién estuvo a cargo de esto?”. Otra la increpó: “Bruja. Mala persona. Te reías en un momento que tendrías que estar pidiendo perdón por todo el daño que hacés. Sos un asco. Como católica repudio el lugar que te dieron”.

Otro de los reproches se refirió a los fieles que habían esperado al Papa León XIV desde la noche anterior. “¿Invitación por QR? ¿En serio? La palabra del papa le entró por un oído y les salió por el otro... ¿Un espacio VIP? ¿Y las monjas, los curas, la gente que acampó desde anoche? Una vergüenza, encima para Yanina Latorre, Flor de la Ve, Analía Franchín... ¿Son joda?”, escribió un usuario.

Una foto de la conductora y Diego Latorre frente a una imagen del Rebe de Lubavitch dio lugar a otro cruce. “Aaah, pero anoche”, escribió un usuario. Ella respondió: “¿Y qué tiene que ver? Qué mediocre sos”.

La conductora viaja cada año a Nueva York para visitar el sitio donde descansan los restos de Menachem Mendel Schneerson. “¿Esta no viaja cada unos meses para juntarse con no sé qué rabino?”, preguntó otra usuaria. Yanina Latorre replicó: “Otra burra. No voy a ver a ningún rabino. Y te aclaro que la fe es toda la misma”.

Una mujer que dijo haber participado como voluntaria también cuestionó el reparto de los lugares. “Chicos, me enerva un poco ver a Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y todo el falluterío sentadito a tres metros del papa cuando los voluntarios que estamos sirviendo desde las 20 horas de anoche debíamos ver la misa parados tras la valla a 2,3 km del altar. Siempre lo mismo”, escribió.

Cuando le reprocharon haber filmado durante la misa del Papa León XIV, Yanina Latorre aclaró: “¿No ves que estamos caminando a las 8 am para entrar? LA MISA EMPEZÓ 11.30”. Así ubicó el video con Franchín en la llegada, horas antes de la ceremonia.