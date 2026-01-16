La polémica que tuvo como protagonistas a Flor de la V y Maxi López sumó un nuevo capítulo luego de que la conductora decidiera romper el silencio en televisión. Tras la viralización de un comentario que fue catalogado como transfóbico, la figura de El Nueve dio su mirada personal y sorprendió con una postura más reflexiva que confrontativa.

Todo se originó por una intervención de Maxi López en el streaming de Olga, donde participa en la edición de verano de Sería Increíble junto a Nati Jota, Toto Kirzner y Noelia Custodio. En medio de una charla distendida, el exfutbolista fue consultado sobre si alguna vez había besado a otro hombre, lo que derivó en una respuesta que encendió la polémica.

Al aire de Los profesionales de siempre, Florencia de la V explicó que inicialmente no había escuchado el comentario completo, pero que vio cómo muchos medios titularon el episodio como “comentarios transfóbicos”. Lejos de reaccionar con enojo, expresó su sorpresa y remarcó que pensaba que ese tipo de debates ya estaban superados.

En su análisis, Flor de la V sostuvo que, a su entender, se trató de una humorada desafortunada más que de un ataque directo. Incluso afirmó que ella no percibió mala intención en los dichos de Maxi López, y que en el contexto del streaming suelen darse charlas livianas que muchas veces se sacan de eje.

Sin embargo, la conductora también fue clara al marcar un límite importante. Explicó que, más allá de la intención, este tipo de situaciones terminan afectando a un colectivo que históricamente ha sido vulnerado y que aún hoy sigue expuesto a comentarios hirientes o desinformados.

Florencia de la V remarcó que lo que más le generó el episodio fue pena, ya que el foco se corre de discusiones realmente importantes. También destacó que la rápida reacción del público en redes demuestra que socialmente hay cosas que ya no se toleran más.

El momento exacto que desató el escándalo ocurrió cuando Maxi López mencionó su nombre tras ver en pantalla la histórica imagen del beso entre Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona en La Bombonera, durante un clásico entre Boca Juniors y River Plate en 1996. La inmediata corrección de Nati Jota fue clave para frenar la situación.

Finalmente, el recorte se volvió viral y generó un fuerte repudio en redes sociales, con duras críticas hacia el exmarido de Wanda Nara. Aunque Flor de la V eligió bajar el tono, el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad mediática.