La escena en Mar del Plata todavía resonaba cuando Yuyito González volvió a quedar frente a un micrófono. La presencia de Javier Milei en el espectáculo de Fátima Flórez, con teatro lleno y cámaras atentas, abrió un frente inesperado que la conductora no esquivó. Lejos de la cordialidad, eligió marcar distancia y dejó una lectura incómoda sobre lo ocurrido.

El episodio que encendió la tensión fue la invitación de Fátima Flórez al Presidente para subir al escenario y cantar durante la función. La postal, celebrada por parte del público y amplificada por la repercusión mediática, fue interpretada por Yuyito González como algo más que un gesto artístico. En sus respuestas, deslizó que la situación terminó beneficiando más a la obra que a cualquier otro protagonista.

El contacto con la prensa se dio en un clima inesperado, después de un tiempo sin declaraciones. Incluso bromeó con el reencuentro, pero el tono cambió rápido cuando el foco pasó al tema del momento. Desde ese lugar, Yuyo apuntó con ironía a la exposición que rodeó el show y dejó en claro que no comparte ese tipo de movimientos.

En medio de las preguntas, apareció inevitablemente el nombre de Javier Milei, no solo como Presidente sino como parte de su historia personal. Consultada por su presente sentimental y por la posibilidad de mantener diálogo con él, la respuesta fue directa y sin rodeos: “Yo con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también, así que hoy no puedo decir nada de su agenda de prensa ni a dónde va o no va”.

La definición no quedó ahí. Yuyito González profundizó su postura y cerró cualquier especulación sobre contactos privados o charlas pendientes. “Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue. En este momento contacto cero”, afirmó, marcando un límite claro y definitivo con Javier Milei.

El momento más filoso llegó cuando volvió a referirse a Fátima Flórez. Sin elevar el tono, pero con frases punzantes, dejó en claro su mirada sobre la situación. “Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a la gente que está haciendo temporada, que no es fácil. Si hoy explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro bienvenido sea. No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla”.

Antes de retirarse, Yuyito González reforzó su análisis con una frase que terminó de tensar el clima. “Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla”, lanzó, sin matices ni intención de suavizar el mensaje.