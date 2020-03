Desarrollan formula contra virus causantes de epidemias

UNIPHARMA, la empresa farmacéutica estadounidense del Sur de la Florida que viene realizando investigaciones científicas, con énfasis en el Glutatión (GSH), ha divulgado un análisis de estudios clínicos titulado: “Revisión bibliográfica sobre la acción antiviral de los agentes bioactivos naturales presentes en el desarrollo de fórmulas nutracéuticas”.

Este documento expone: “hallazgos útiles y muy relevantes sobre algunos fitoquímicos y oligoelementos naturales que, por su composición y acción, pudiesen aportar importante apoyo terapéutico al tratamiento establecido, definiéndose éste como coadyuvante en el reforzamiento del sistema inmunitario que reduzca el riesgo de contagio, así como la inhibición de la replicación viral”.

Sobre la base de esta revisión científica, UNIPHARMA desarrolló un complejo de bioactivos fotoquímicos nutracéuticos en forma líquida, para administración oral a partir de Glutatión, Astrágalo, Equinácea, Vitamina C, Selenio y Zinc, que actuaría como un coadyuvante de origen natural a los tratamientos antivirales establecidos, o en fase de evaluación y estudio, ya que aún no hay un tratamiento específico para el COVID-19 (Coronavirus).

De acuerdo a estos estudios, mantener niveles óptimos de Glutatión (GSH) en la sangre es un factor a ser considerado en los casos de infecciones virales, debido a que bajos niveles de esta sustancia se relacionan con una posible replicación viral acelerada, y viceversa. “La evidencia de un deterioro en el complejo redox intracelular es esencial para el inicio y mantenimiento de la replicación del virus”, refiere el documento científico del laboratorio de Estados Unidos.

Ante la declaratoria de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud en atención al brote global de COVID-19 (Coronavirus) que ha cobrado la vida de más de 5000 personas y se ha expandido por al menos 114 países, la empresa estadounidense UNIPHARMA, fabricante de productos farmacéuticos y nutracéuticos, atendió el llamado de la OMS a “…prevenir la transmisión; compartir datos y conocimiento”.

Con especial atención ante la urgencia y llamado de la OMS, por la incidencia del Coronavirus y sus riesgos para la salud de la población mundial, el laboratorio ha decidido poner la mencionada fórmula desarrollada a disposición de los entes con competencia en materia de salud en el ámbito mundial -organismos sanitarios, profesionales de la salud, entes gubernamentales-, como una posible opción que apoya la función fisiológica del sistema inmunológico y regula la respuesta inmune, para contribuir en los esfuerzos en la búsqueda de soluciones ante esta delicada situación.

“En UNIPHARMA estamos conscientes de que la cura para esta epidemia es una responsabilidad de la industria de la salud global, por ello, estamos ofreciendo nuestra opción para apoyar los tratamientos convencionales al reforzar la función inmunológica, en especial, para los grupos de personas que presentan deficiencias del sistema inmune, comprometidas por enfermedades previas o la edad; y a quienes están en alto riesgo porque prestan su asistencia durante esta situación crítica: médicos, paramédicos, técnicos, enfermeros, policías, bomberos, rescatistas, personal militar y cualquier otro miembro de organizaciones ligadas a este tipo de trabajo”, es el compromiso que ha ratificado el CEO de Unipharma Raimundo Santamarta.

Apéndice:

La fórmula mencionada en el estudio, bajo el nombre de UP GDAVIR-19 ha obtenido la autorización de la FDA para su libre venta internacional, bajo el nombre comercial de GlutaDose Guard y estará disponible en el mercado dentro de los próximos 30 días.

UNIPHARMA es un fabricante de productos farmacéuticos en las categorías Rx, OTC y suplementos nutracéuticos, con tecnología BFS y registrada ante la FDA.

El empresario e investigador Raimundo Santamarta, CEO de UNIPHARMA y creador de GlutaDose, posee una dilatada trayectoria de más de 40 años en

la industria y ha dedicado su labor a la investigación de medicamentos alopáticos y más recientemente a la de complejos bioactivos nutracéuticos con actividad fitomedicinal.

Aviso Legal

La información presentada es solo información general. UNIPHARMA no da consejos médicos o practica alguna actividad relacionada. Si usted no está seguro de la condición precisa de su estado de salud, una consulta a su especialista le brindará la recomendación correspondiente sobre los tratamientos específicos para cada condición.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA; este producto no está dirigido a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.