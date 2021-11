Ortega fue reelegido en Nicaragua, con sus rivales presos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato de cinco años con el 74,99% de los votos en las elecciones generales celebradas ayer, según el primer informe divulgado por el Consejo Supremo Electoral (CSE).



En segundo lugar, según el informe leído por la presidenta del CSE, Brenda Rocha, se ubica el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Martínez, con un 14,4 % de los votos. Luego sigue el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con el 3,44 % de los votos.



Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Con 14 años en el poder, este es el cuarto mandato consecutivo, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de "nepotismo" y de instaurar una dictadura, mientras que el exguerrillero asegura que su Gobierno es del "pueblo" y defiende la soberanía de su país de los "ataques" de Estados Unidos, cuyo presidente Joe Biden, calificó de "farsa" a los comicios de ayer, consignó la agencia de noticias AFP.



Ondeando banderas rojinegras del FSLN, seguidores de Ortega festejaron esta madrugada, antes de que se hicieran públicos los resultados, en la Plaza de las Victorias, en el centro de Managua, en medio de fuegos artificiales, música y baile. "Les guste o no les guste a los yanquis, ¡nosotros mandamos!", dijo una mujer.



En las controvertidas elecciones no hubo una real competencia, señalan los detractores de Ortega, ya que siete aspirantes opositores están actualmente detenidos.



Según el órgano electoral, en la jornada electoral participó el 65,34% de los nicaragüenses aptos para votar. No obstante, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas fijó en un 81,5% la abstención.



Además de Biden ayer, hoy el canciller español, José Manuel Albares, calificó los comicios nicaragüenses fueron "una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia".