Una espía china en el parlamento británico

El servicio de inteligencia británico MI5 advirtió a los diputados que una presunta agente china "efectuó actividades de interferencia política" dentro del Parlamento, en lo que se presenta un acto de espionaje de alto nivel, informaron hoy las autoridades de Westminster, un área gubernamental cercana al palacio de Buckingham.



La oficina del presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, confirmó haber enviado un correo electrónico a los legisladores para informarles de este episodio.



La ministra del Interior, Priti Patel, calificó el supuesto intento de infiltración china como "muy preocupante" y sostuvo que "este desarrollo es el resultado de las sólidas estructuras que puso en marcha el Reino Unido para identificar la injerencia extranjera o cualquier amenaza potencial a nuestra democracia".



"El 'speaker' se toma muy en serio la seguridad de los diputados y del proceso democrático, por lo que ha emitido este aviso en consulta con los servicios de seguridad", afirmó una portavoz de Hoyle.



El mensaje identificaba a la sospechosa como Christine Lee, afirmando que "efectuó actividades de interferencia política en nombre del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino", organismo que busca mantener contacto con personalidades o grupos exteriores al partido.



Esta abogada afincada en Londres habría donado 275.000 dólares al diputado laborista Barry Gardiner y cientos de miles a su partido.



La ex primera ministra conservadora Theresa May -cuyo partido ha sido acusado de recibir millones de libras de donantes rusos- entregó a Lee un premio en 2019 en reconocimiento por su contribución a los lazos entre China y el Reino Unido.



Lee también fue fotografiada con el predecesor de May, el conservador David Cameron, en un evento en 2015, y por separado con el exlíder laborista Jeremy Corbyn.