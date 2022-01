El príncipe va a audiencia por agresión sexual

Los abogados defensores del príncipe Andrés de Inglaterra presionarán hoy a la justicia estadounidense para que archive una denuncia civil por "agresiones sexuales", presentada por una estadounidense en Nueva York vinculada a hechos que se remontan a 2001, cuando ella era menor.



Se ha programado una audiencia crucial por videoconferencia entre un juez del tribunal federal de Manhattan, los abogados del segundo hijo de la reina Isabel II y los de la supuesta víctima del príncipe Andrés, Virgina Giuffre, de 38 años, informó la agencia de noticias AFP.



En una denuncia civil presentada en agosto, Giuffre afirma que el príncipe la "agredió sexualmente" en tres ocasiones en 2001 -cuando ella tenía 17 años y se llamaba Virginia Roberts- en Londres, Nueva York y en las Islas Vírgenes, en Estados Unidos.



En esos lugares, dos amigos del príncipe Andrés, el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y la británica Ghislaine Maxwell, tenían residencias.



Epstein, que tenía 66 años, murió en espera de su juicio en una prisión de Manhattan en 2019, en lo que un forense dictaminó como suicidio, tras ser acusado por tráfico sexual de menores.



Maxwell, quien le presentó el príncipe Andrés a Epstein a inicios de los años noventa, se enfrenta a decenas de años de cárcel tras ser declarada culpable por un jurado de Nueva York de cinco de los seis cargos en su contra, tras un juicio de alto perfil y muy mediático, el mes pasado.



Giuffre, que no formaba parte de la acusación en el proceso de Maxwell, se declaró complacida por la sentencia y afirmó que espera que otros "rindan cuentas", en alusión al príncipe Andrés, al que reclama una indemnización financiera.



El príncipe, de 61 años, que no está siendo procesado por lo penal, niega "categóricamente" haber agredido a Virginia Roberts en aquella época y asegura que no se acuerda de ella.



Sus abogados creen que -en el plano civil- el príncipe podría eludir la justicia gracias a un acuerdo sellado en 2009 entre Epstein y Giuffre, que también fue una presunta víctima del multimillonario.



Este acuerdo, hasta ahora confidencial y fue hecho público ayer por los magistrados neoyorquinos, incluye el pago de medio millón de dólares a Giuffre y comprometía a la mujer a no denunciar ni a Epstein ni a "otros potenciales acusados" de su entorno.