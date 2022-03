EEUU y Rusia se acusan mutuamente sobre armas biológicas

Estados Unidos y Rusia se volvieron a acusar mutuamente este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la presencia y el eventual uso de armas biológicas en Ucrania, en el marco de la invasión impulsada por el Kremlin desde el 24 de febrero.



Esta sesión extraordinaria del Consejo fue solicitada el jueves a última hora por la delegación rusa en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para analizar lo que calificó como "actividad militar biológica de Estados Unidos en territorio ucraniano".



Esta viernes, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield precisó que, con sus acusaciones de armas biológicas, Rusia "utiliza al Consejo para legitimar y justificar la actuación de (su presidente Vladímir) Putin". "No vamos a permitir que Rusia consiga mentir al mundo", aseguró y agregó que "Rusia es el agresor", antes de recordar que está creando una "realidad alternativa" para justificar la invasión a Ucrania, informó el diario británico The Guardian.



En la misma línea, afirmó que "no hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por los Estados Unidos. Ni cerca de la frontera con Rusia ni en ninguna parte". En cambio, "creemos que Rusia podría usar agentes químicos o biológicos para asesinatos como parte de un incidente de bandera falsa o para apoyar operaciones militares tácticas", agregó Thomas-Greenfield sin proporcionar evidencias.



Antes que tomara la palabra la representante estadounidense, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenya, expuso lo que llamó "solo una pequeña parte" de la pruebas que su país dice tener y habló de 30 laboratorios "donde se realizan experimentos biológicos muy peligrosos" bajo supervisión del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. De acuerdo con el representante ruso, en esta treintena de laboratorios trabajarían con "peste, antrax o el cólera", informó.



Tras la intervención de Rusia, Albania y Francia expresaron su preocupación sobre el hecho de que las acusaciones sean un modo de desviar la atención de los planes del Kremlin de liberar armas químicas o biológicas.



Las palabras de Estados Unidos fueron respaldadas firmemente por los países del Consejo, mientras que el representante chino se mostró más cercano a Rusia y la India se mantuvo imparcial.



Naciones Unidas, por su parte, dijo que no tiene conocimiento de ningún programa de armas biológicas que supuestamente se esté ejecutando en Ucrania, según afirmó hoy la secretaria general adjunta de Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu.



La reunión del Consejo de Seguridad es la sexta desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero y la primera que se realiza a pedido de Rusia. Todas las anteriores fueron solicitadas por Ucrania o algunos de sus aliados.

FUENTE: TÉLAM.