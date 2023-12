Aseguran que Ecuador "está en guerra" contra la delincuencia

La ministra de Gobierno y del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, realizó el cambio de la cúpula policial, en el marco de la lucha del país contra la inseguridad y el crimen organizado. "La guerra ya está, no es que la vamos a hacer. Estamos en guerra: no escogimos los enemigos. Es una responsabilidad de la sociedad civil, y no solo del Gobierno, participar activamente desde todos los espacios", aseguró.

La medida es parte del paquete de iniciativas impulsadas por el gobierno del flamante presidente, Daniel Noboa, para combatir el crimen. Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes.

"Va a trabajar Defensa de la mano, históricamente, del Interior, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Cultura" para asegurar la construcción del "Nuevo Ecuador", señaló. "Va a haber inteligencia estratégica, inteligencia táctica e inteligencia operativa. Ya hubo un primer paso: cambios en los generales de la Policía, pero no sólo en los generales sino en los cargos, las actividades que va a hacer cada general", indicó Palencia.

"No hay ciudadanos de primera y segunda categoría cuando de la vida humana se trata. Estamos haciendo un análisis técnico para saber qué podemos lograr, estoy en conversaciones con el señor gobernador y otros entes", puntualizó.

Palencia dijo estar "dispuesta a dar la vida por este país (...). Sé los riesgos que corro, sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de la cúpula policial. Voy a correr todos los riesgos que sean necesarios por el Ecuador".