Zelensky volvió a pedir armas para derrotar a Putin

En el inicio de la 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich, la reunión anual más importante sobre seguridad mundial, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, les aseguró a sus aliados occidentales que "no hay alternativa a la victoria ucraniana. No hay alternativa a Ucrania en la Unión Europea. No hay alternativa a Ucrania en la OTAN. No hay alternativa a nuestra unidad".

Zelensky aprovechó ese escenario internacional para volver a pedirles a los líderes que lo escuchaban que aceleren el suministro de armas: “Nuestra vida depende de ello”. Dijo que para terminar de “derrotar a Goliat (Rusia)” lo que se necesita son más acciones concretas, en clara referencia al envío de material militar. Dijo que Ucrania necesita fortalecerse “ahora mismo para que el año que viene nos reunamos aquí en Múnich para la [...] conferencia de posguerra bajo la condición de una Ucrania libre, una Europa libre, un mundo libre".

En línea con este pedido, en su presentación, el canciller de Alemania, Olaf Scholz pidió a los aliados que aceleren la entrega de tanques a Ucrania. Además de suministrar armas, municiones, entrenamiento para soldados y otros artículos militares, Scholz dijo que Alemania ha apoyado a Ucrania proporcionando a más de un millón de refugiados ucranianos pleno acceso al mercado laboral, escuelas y universidades.

Sin embargo, en el discurso de Scholz hubo espacio para la prudencia: advirtió que debe haber "un equilibrio entre brindar lo mejor posible apoyo a Ucrania y evitar una escalada no deseada”. "A pesar de toda la presión para tomar medidas, y eso sin duda existe en esta pregunta clave, la precaución debe tener prioridad sobre las decisiones apresuradas", aseguró el canciller alemán.