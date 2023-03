Estados Unidos vende armas a Taiwán por 619 millones de dólares

El Pentágono confirmó la venta a Taiwán de municiones para aviones de combate F-16. La novedad, sin dudas contribuirá a elevar las tensiones con la otra super potencia, China. Según se informó oficialmente, la venta incluye 100 misiles antirradiación de alta velocidad AGM-88B; 23 misiles de entrenamiento HARM; 200 misiles aire-aire avanzados de medio alcance AIM-120C-8; 4 Secciones de guía AIM-120C-8 AMRAAM; y 26 lanzadores multipropósito LAU-129.

Según informó el Pentágono en el comunicado, esta venta apunta a contribuir con Taiwán "en la defensa de su espacio aéreo, la seguridad regional, y la interoperabilidad con Estados Unidos".

China seguramente reaccionará ante la medida. El gobierno comunista reclama su soberanía sobre Taiwán desde que resultó vencedor en la guerra civil de 1949. Su victoria produjo la reclusión de los derrotados en la isla de Taiwán, al otro lado del estrecho de Formosa, territorio que siempre China consideró propio y hoy reclama como pocas veces en los últimos 70 años.

Meses atrás, cuando Estados Unidos había coordinado otra venta, el gobierno chino instó a la Casa Blanca a abortar la operación, por considerar que dañaba seriamente los vínculos entre ambos países. Taiwán es absolutamente dependiente del apoyo de Estados Unidos para hacer frente a una eventual toma de su territorio por parte de China.

Desde Taipéi, celebraron la operación. El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Jeff Liu, afirmó que esta operación “seguirá mejorando activamente sus capacidades de defensa" de su país, ante “el comportamiento provocador de China”.

Mientras tanto, Estados Unidos presiona a China para que no venda armas a Rusia. Esta operación entre la Casa Blanca y Taiwán seguramente no contribuirá a conseguir el objetivo de que China no se convierta en un proveedor de armas letales de Putin.