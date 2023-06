Ucrania: “No hay tantos idiotas” en el Kremlin

El jefe de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, descartó que el Kremlin pueda ejecutar un ataque nuclear sobre su país. Budanov aseguró que "como jefe de Inteligencia, francamente, esto no sucederá. A pesar de mi hostilidad hacia Rusia, no hay tantos idiotas allí en el poder". Budanov justificó su frase en su valoración de los nueve años de guerra entre Ucrania y Rusia, tiempo durante el cual se han sabido fijar el alcance y los riesgos que supone una amenaza nuclear.

Por otra parte, el funcionario insistió en la idea de que no hay posibilidad de alcanzar la paz si eso no implica la derrota de Rusia. Esta idea es la que viene pregonando el presidente Zelenski desde que comenzó el conflicto. Si bien los líderes de la comunidad internacional han intentado encontrar cierto punto para que Zelenski intente una negociación, el líder ucraniano se ha mostrado muy firme al respecto. "O todos dejan la guerra al mismo tiempo, o una de las partes perderá y la otra ganará. No hay otras opciones".

Putin, por su parte, reafirmó que el poderío nuclear ruso ha permitido mantener el "equilibrio de poder" a nivel global. "Los componentes terrestre, aéreo y naval de las fuerzas nucleares de Rusia contribuyen al equilibrio de fuerzas en el mundo", aseguró el líder del Kremlin. El presidente Biden, a diferencia del gobierno ucraniano, considera probable que Putin ejecute un ataque nuclear a Ucrania. Según el mandatario estadounidense, existe un riesgo "real", después de que Moscú desplegara armamento de este tipo en Bielorrusia.