Putin amplió la posibilidad de usar armas nucleares

El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que amplía las posibilidades de usar armas nucleares, después de que Washington autorizara a Kiev a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

"Entre las condiciones que justifican el uso de armas nucleares figura el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia", afirma el decreto. "Era necesario adaptar nuestros fundamentos a la situación actual", declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov, en alusión a lo que Putin considera "amenazas" de Occidente a la seguridad de su país.

El mandatario ruso advirtió en septiembre que podría usar armas nucleares en caso de bombardeos aéreos "masivos" contra Rusia. También señaló que cualquier ataque de un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos, podría considerarse una agresión "conjunta" susceptible de requerir tal medida.

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a emplear misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia. Los periódicos The New York Times y The Washington Post aseguraron con base en fuentes anónimas que esta decisión responde al despliegue de tropas por parte de Corea del Norte para ayudar a Moscú en su invasión.