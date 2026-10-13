Adenocarcinoma pulmonar: ¿qué puede pasar con la visita del papa León XIV a la Argentina, Uruguay y Perú?

El papa León XIV fue operado este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tras la intervención, el Vaticano confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en células glandulares del tejido pulmonar.

La operación fue informada como exitosa, pero eso no significa que el proceso de recuperación esté concluido ni que se conozca todavía todo el alcance de la enfermedad. Según la información difundida por la agencia de noticias Associated Press, todavía deben evaluarse los resultados de estudios complementarios, incluidos los análisis de los ganglios linfáticos.

El pontífice, de 71 años, había anunciado que el nódulo fue detectado en una etapa temprana y que estaba bien localizado. La confirmación del diagnóstico después de la cirugía constituye un nuevo dato para evaluar su evolución, aunque por sí sola no permite establecer un pronóstico individual ni anticipar si necesitará otros tratamientos.

Qué implica el posoperatorio de un adenocarcinoma pulmonar

La recuperación después de una cirugía pulmonar depende de varios factores: la extensión de la intervención, la función respiratoria previa, el estado general del paciente, la aparición de complicaciones y los resultados de los estudios posteriores.

En el caso de León XIV, la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho implica que el organismo deberá adaptarse a una menor cantidad de tejido pulmonar. La evolución de la respiración, la tolerancia al esfuerzo y la recuperación de la movilidad serán aspectos relevantes durante el seguimiento médico.

En las primeras etapas del posoperatorio, el equipo tratante controla la respiración, el dolor, la oxigenación y la posible aparición de complicaciones, como infecciones o problemas relacionados con la cirugía. También puede indicar ejercicios respiratorios y movilización progresiva, de acuerdo con las condiciones de cada paciente.

La duración de esta etapa no es igual para todas las personas. Una internación de aproximadamente una semana, como la que se había previsto inicialmente para el pontífice, no equivale a una recuperación funcional completa: el regreso a las actividades habituales puede requerir más tiempo.

Los estudios que pueden definir los próximos pasos

Después de la extirpación del tumor, el análisis del tejido extraído y los estudios complementarios permiten determinar con mayor precisión las características de la enfermedad. Entre los aspectos centrales se encuentran el tamaño y las características de la lesión, los márgenes quirúrgicos y la eventual presencia de células tumorales en los ganglios linfáticos.

Estos resultados ayudan a establecer el estadio de la enfermedad y a evaluar si la cirugía fue suficiente o si corresponde considerar tratamientos adicionales. La necesidad de otras intervenciones depende de los hallazgos médicos y no puede darse por confirmada únicamente a partir del diagnóstico de adenocarcinoma.

Por el momento, la información pública disponible no permite afirmar que León XIV deba recibir quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, ni establecer cuánto tiempo necesitará para recuperarse por completo.

¿Puede viajar el Papa a la Argentina en noviembre?

La gira apostólica de León XIV por Sudamérica está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido incluye Uruguay, Argentina y Perú, con actividades anunciadas en diez ciudades.

La confirmación del adenocarcinoma pulmonar introduce un factor de incertidumbre en una visita que, por su extensión y por la cantidad de compromisos previstos, requiere una evaluación cuidadosa de la capacidad física del pontífice para viajar y cumplir con su agenda.

La posibilidad de realizar la visita papal dependerá de la evolución posoperatoria, los resultados de los estudios y la autorización de su equipo médico. También será necesario considerar las exigencias de los traslados internacionales, las jornadas de actividades públicas y los períodos de descanso que pudiera necesitar.

Una recuperación sin complicaciones podría favorecer el cumplimiento del cronograma, pero no permite asegurar que el viaje se realizará tal como fue anunciado. Del mismo modo, el diagnóstico de cáncer no implica automáticamente que la visita deba cancelarse.

Las fechas previstas para la gira por Sudamérica

Según el programa difundido por el Vaticano, el recorrido contempla tres etapas:

Uruguay, del 6 al 8 de noviembre: Montevideo, Paysandú y Florida.

Argentina, del 8 al 11 de noviembre: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Perú, del 11 al 17 de noviembre: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La visita tiene una relevancia especial para la Argentina, ya que sería la primera vez que León XIV visite el país durante su pontificado, iniciado en mayo de 2025. También representa un acontecimiento significativo para Perú, donde desarrolló parte de su trayectoria como misionero y obispo.

La agenda definitiva, en caso de que se mantenga, deberá compatibilizar los compromisos pastorales y diplomáticos con las condiciones de salud del jefe de la Iglesia católica.

Qué puede cambiar en la agenda del pontífice

Si los médicos consideran que el Papa todavía no está en condiciones de afrontar el viaje completo, podrían evaluarse modificaciones en la duración de la gira, la cantidad de actividades o los tiempos de descanso. También podría producirse una reprogramación o una postergación, aunque ninguna de esas alternativas debe presentarse como una decisión tomada.

La información oficial sobre su estado de salud y cualquier cambio en el itinerario será determinante para las autoridades de los países involucrados y para las comunidades que esperan recibirlo.

Por ahora, el dato central es que León XIV atravesó una cirugía pulmonar y tiene un diagnóstico confirmado de adenocarcinoma. El alcance definitivo de la enfermedad, la necesidad de tratamientos adicionales y los tiempos reales de recuperación todavía deben establecerse a partir de su evolución clínica.

En ese contexto, la visita a Uruguay, Argentina y Perú continúa siendo una posibilidad sujeta a la evolución médica y a las decisiones que comunique el Vaticano.