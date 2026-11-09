La Fiscalía de Paraguay confirmó la realización de un allanamiento en una lujosa residencia del destituido expresidente Santiago Peña ubicada en el sector de Ciervo Cuá, en la localidad turística de San Bernardino. El operativo fue liderado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore en el marco de las causas penales abiertas por la quiebra e intervención del Ueno Bank, causa en la que Peña figura imputado como instigador de lesión de confianza y autor del delito de administración en provecho propio. Durante la inspección en el inmueble de 1.015 metros cuadrados construidos, los investigadores detectaron la presencia de una bóveda escondida detrás de una pared falsa.

De acuerdo con reportes periodísticos de los medios paraguayos ABC Color y Última Hora, el compartimiento secreto contaba con un complejo mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría tecnología de reconocimiento de iris. Si bien la gendarmería fiscal y los peritos especializados lograron identificar la estructura oculta y recopilar material audiovisual grabado durante la fase de edificación de la casa, las autoridades judiciales aún no confirmaron si se logró vulnerar el sistema de acceso ni el contenido exacto almacenado en su interior.

El inmueble, valuado en aproximadamente dos millones de dólares sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados, se encuentra bajo la lupa judicial debido al origen de los fondos utilizados para su adquisición. Documentaciones agregadas al expediente revelaron que Peña obtuvo de forma simultánea dos créditos en Ueno Bank por más de 3.500 millones de guaraníes (unos 560.000 dólares) en mayo de 2024, cuyas cuotas mensuales de amortización superaban ampliamente los ingresos oficiales que percibía en su carácter de jefe de Estado.