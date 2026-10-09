Un aluvión de agua y barro sorprendió este jueves a la comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago de Chile. El torrente arrastró vehículos, volcó un bus del sistema Red Movilidad y afectó viviendas en el sector de San Carlos de Apoquindo.

El fenómeno dejó al menos seis personas heridas, entre ellas un menor de un año con una fractura. El presidente de Chile, José Antonio Kast decretó zona de catástrofe en la comuna para disponer de todos los recursos necesarios.

Un fenómeno llamado "flash flow"

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) identificó el episodio como un "flash flow". Se trata de una crecida rápida de agua que se genera en muy poco tiempo y arrastra una gran cantidad de sedimentos y materiales.

"El aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo corresponde a un 'flash flow', que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo, y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas", explicó Mauricio Lorca, director nacional subrogante de Sernageomin.

Las lluvias récord detrás de la tragedia

La causa principal fue un episodio de precipitaciones extraordinarias. En la estación de Quinta Normal se registraron más de 50 mm el 6 de octubre y cerca de 68 mm en un período de 36 horas.

En Tobalaba, el acumulado mensual de octubre alcanzaba los 150,8 mm, frente a una normal climatológica de apenas 15,6 mm para todo el mes. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que habían caído 14,4 centímetros de lluvia en pocos días, nueve veces el promedio de octubre.

El incendio forestal que debilitó el terreno

Otro factor clave fue un incendio forestal ocurrido durante el verano pasado en el sector de San Carlos de Apoquindo. El fuego afectó aproximadamente 1.000 hectáreas y destruyó la capa vegetal que sostenía el terreno.

"Sabemos que durante el mes de enero hubo un incendio que afectó la capa vegetal en la zona de la quebrada y esto hace que con lluvias, precipitaciones como incluso las que hubo en la tarde, generó todavía mayor debilidad esa capa de tierra", detalló Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana.

La alcaldesa San Martín había advertido sobre el riesgo: "Nosotros advertimos que esta quebrada incendiada era un peligro". Las gestiones para instalar mallas dinámicas de contención estaban en marcha, pero las obras todavía no habían comenzado cuando ocurrió el aluvión.

La obstrucción de los ductos de desagüe

Las autoridades investigan también si hubo factores locales que agravaron la emergencia. De forma preliminar, se apuntó a que dos ductos pudieron quedar parcialmente obstruidos por material arrastrado por las lluvias.

"Presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada", explicó Codina. El bloqueo se habría producido en las inmediaciones de Álvaro del Portillo y avenida La Plaza.

El papel de la orografía y la isoterma cero alta

La proximidad de Santiago a la cordillera de los Andes es fundamental para entender estos episodios. Las fuertes pendientes favorecen que el agua de lluvia se concentre rápidamente. Si las precipitaciones son intensas, el terreno no puede absorber toda el agua, aumentando la escorrentía superficial.

El arquitecto y urbanista Pablo Allard añadió otro factor meteorológico decisivo: una isoterma cero anormalmente alta. Es decir, la línea que separa la lluvia de la nieve estaba más arriba de lo habitual. Eso provocó que cayera lluvia líquida en cotas donde normalmente cae nieve, aumentando el caudal y la velocidad de la escorrentía hacia la cuenca urbana.

La respuesta de las autoridades

Tras el aluvión, Senapred declaró alerta roja por remoción en masa para diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

También se ordenó evacuar el sector Campamento Ribera del Río, en Talagante, por el desborde del río Mapocho. Las clases fueron suspendidas en todos los establecimientos educacionales de las comunas en alerta.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, informó que los equipos prestaron ayuda a cerca de mil personas y que unas 200 hectáreas quedaron comprometidas por el barro o el agua.