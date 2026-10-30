El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. La gira apostólica también incluirá Uruguay y Perú. El pontífice llegará al país tras 39 años sin visitas papales. Su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

La confirmación llegó a través de un mensaje que el propio León XIV publicó en sus redes sociales: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida".

También expresó: "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría".

Cuándo llega y cuánto dura la visita

León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Será la primera escala argentina de una gira de 11 días que abarcará 10 ciudades en tres países.

El tramo local se extenderá hasta el 11 de noviembre, cuando el pontífice parta hacia Lima desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La visita pone fin a una espera de casi cuatro décadas. El último papa en pisar suelo argentino fue Juan Pablo II, en abril de 1987. En ese lapso transcurrió íntegro el pontificado de Francisco, el primer papa argentino de la historia, quien nunca regresó a su país natal.

Los tres feriados por la visita

El carácter extraordinario de la visita quedó plasmado también en el plano administrativo. El presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita mediante el decreto 1103/2026 y estableció un esquema de tres feriados con distinto alcance territorial:

Lunes 9 de noviembre: feriado en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba .

Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Qué actividades tiene el domingo 8 de noviembre

Tras el aterrizaje en Aeroparque, la primera actividad de León XIV en suelo argentino será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

A continuación, el pontífice se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. A las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí pronunciará uno de sus discursos oficiales.

Qué actividades tiene el lunes 9 de noviembre

El segundo día arrancará temprano con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. El papa se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución.

A las 11:30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, la jornada continuará en Puerto Madero. En la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el pontífice mantendrá un encuentro con representantes del mundo laboral: dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. El tema del trabajo es uno de los ejes que León XIV destacó desde el inicio de su pontificado.

Más tarde, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada cerrará a las 18:45 con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.

Qué actividades tiene el martes 10 de noviembre

León XIV volará a Córdoba por la mañana. El vuelo partirá de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el Aeropuerto Ambrosio Taravella.

A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego se reunirá en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

La elección de Córdoba responde a un doble criterio. Por un lado, su ubicación en el centro del país facilita la participación de fieles del norte y del interior sin necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires. Por otro, la provincia tiene un peso eclesiástico propio: allí desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

De regreso en la capital federal, el papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

Qué actividades tiene el miércoles 11 de noviembre

La última jornada argentina comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto.

A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza, y el vuelo hacia Lima partirá media hora después. El miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Cómo será la visita a Uruguay

Antes de llegar a la Argentina, León XIV completará una visita de tres días a Uruguay, entre el 6 y el 8 de noviembre.

El pontífice partirá desde Roma el viernes 6 a las 7:00 y llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, aproximadamente ocho horas y media después.

Esa misma tarde, la Plaza Independencia de Montevideo será sede de la ceremonia oficial de bienvenida. El papa se reunirá con el presidente uruguayo Yamandú Orsi. A las 19:05 celebrará las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

El sábado 7 será la jornada más intensa del tramo uruguayo. Por la mañana, León XIV volará hasta Paysandú, un departamento limítrofe con la Argentina a 375 kilómetros de Montevideo, para celebrar a las 10:00 la Santa Misa en el Parque París Londres.

De regreso a la capital, visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, un barrio periférico con serios problemas de seguridad. Por la tarde, se encontrará con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. A las 19:00 participará de una vigilia de oración en el histórico Estadio Centenario.

El domingo 8, último día de la escala uruguaya, el papa celebrará una misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida, frente a la Catedral Basílica donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

La fecha tiene un significado particular. El 8 de noviembre de 2026 coincide con el día de la Virgen de los Treinta y Tres y con el segundo domingo del mes, cuando habitualmente se celebra esa festividad. Esa coincidencia fue determinante en la decisión de iniciar la gira latinoamericana por Uruguay.

A las 15:10, la ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Carrasco dará paso al vuelo que llevará al pontífice hacia Buenos Aires.