Los mercados financieros globales reaccionaron con un alivio notable ante las crecientes posibilidades de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz. El petróleo Brent, referencia para Europa, cedió un 10,23% y cotizó en torno a los 98 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense cayó un 11,93% hasta rondar los 90 dólares, perforando por primera vez en semanas la barrera psicológica de los 100 dólares. Ambos índices venían registrando jornadas en alza sostenida en la zona de los 110 dólares, impulsados por la persistencia de los desacuerdos diplomáticos y el temor a una ruptura del alto el fuego. La sola perspectiva de un memorando de paz invirtió esa tendencia de manera abrupta. En la misma dirección, el precio del gas europeo retrocedió un 8%, con el contrato de futuros TTF holandés cayendo hasta los 43 euros por megavatio hora.

Las bolsas respondieron con alzas generalizadas en ambos hemisferios. En Europa, el índice Euro Stoxx 50 trepó un 2,5%, mientras que las plazas de París, Fráncfort, Madrid, Milán y Londres avanzaron entre un 1,9% y un 2,7%. El Ibex 35 español superó los 18.100 puntos. En Asia, Seúl lideró las subas con un llamativo 6,45%, seguida por Hong Kong con un 1,2%, Shanghái con un 1,17% y Tokio con un 0,38%. La reacción simultánea de mercados en distintas zonas horarias subraya el peso global que tiene el conflicto en Medio Oriente sobre la economía mundial, y el alivio que generó la posibilidad concreta de su resolución.

La corrección en los precios está directamente vinculada a las negociaciones en curso entre Washington y Teherán sobre un memorando de entendimiento de 14 puntos que declararía el fin de la guerra e iniciaría un período de 30 días de negociaciones para garantizar la libre circulación por el estrecho de Ormuz, limitar el programa nuclear iraní y levantar las sanciones estadounidenses. Sin embargo, el optimismo de los mercados contrasta con la cautela de los negociadores: fuentes estadounidenses reconocieron que el liderazgo iraní está dividido, que aún no se ha acordado nada y que el plazo de 48 horas para obtener respuestas de Teherán sobre los puntos clave convierte las próximas horas en las más decisivas del conflicto desde su inicio en febrero.