El presidente de Chile José Antonio Kast declaró el estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, en Atacama, ante la magnitud del temporal que desde el 15 de julio golpea el norte de Chile con un saldo de al menos cinco muertos, cuatro desaparecidos, casi 100.000 personas aisladas y unos 2.200 damnificados. La medida habilita el despliegue de militares, permite restringir libertades de locomoción y agiliza el despliegue de recursos de ayuda. El viceministro del Interior, Máximo Pavez, fue elocuente sobre la excepcionalidad del fenómeno: "Lo que llueve generalmente en un mes llovió ayer en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas". Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, precisó que desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias, en regiones desérticas como Coquimbo y Atacama donde las lluvias extremas son altamente inusuales.

Las consecuencias materiales son de gran envergadura. Las crecidas de ríos bloquearon las rutas que conectan varios pueblos, dejando localidades aisladas entre sí en la Región de Coquimbo, a unos 460 kilómetros al norte de Santiago. Las inundaciones, el barro y los cortes eléctricos interrumpieron el servicio de agua potable en la zona, mientras 150.000 personas permanecen sin electricidad a lo largo del país, según informó el Ministerio de Energía. Las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y las fuertes marejadas obligaron a decenas de puertos a restringir sus operaciones de manera preventiva durante la semana pasada. El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, admitió que "la situación ha superado cualquier pronóstico" y que la empresa debió evacuar personal de algunas instalaciones ante los daños en la infraestructura.

El temporal chileno se suma a una semana de catástrofes climáticas simultáneas en distintos puntos del planeta: la ola de calor histórica que dejó 40 ahogados en Francia, la tormenta tropical Mekkhala que amenazó Tokio con 200.000 evacuados, el incendio forestal de Los Gallardos en Almería que mató a 12 personas, y los continuos efectos del cambio climático que organizaciones como WWF y Greenpeace señalan como el factor estructural detrás de la multiplicación e intensificación de estos fenómenos extremos. Para Chile, que en los últimos meses envió socorristas a Venezuela y atravesó incendios forestales en el sur, el temporal del norte representa un nuevo frente de emergencia en un país que parece enfrentar sin pausa el impacto de una crisis climática que sus sistemas de alerta e infraestructura no siempre están en condiciones de absorber.