José Antonio Kast asumió este mediodía la Presidencia de Chile en un acto que se llevó a cabo en el Congreso de esa nación. Autoridades de Chile y visitantes ilustres de todo el mundo presenciaron el traspaso del mando y la Banda Presidencial, de Gabriel Boric, presidente saliente, a Kast. Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y la concurrencia tributó un cerrado aplauso.

El mandatario saliente fue vivado durante toda la jornada, desde que se despidió por la mañana temprano en La Moneda y durante su desplazamiento desde Santiago hacia Valparaíso, donde se encuentra el Congreso.

Ya en la ceremonia de asunción, la concurrencia coreó: “¡Presidente, Presidente!”, en honor al nuevo mandatario, Kast, quien asume como el más votado en la historia, de acuerdo con las estadísticas.

La transmisión de la Televisión Nacional de Chile siguió atentamente durante toda la jornada la recepción de figuras internacionales, entre las que destacó especialmente a María Corina Machado, referente opositora de Venezuela, así como a Javier Milei, presidente de la República Argentina. Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y en varias ocasiones captó la atención de la prensa chilena, por sus constantes saludos y movimientos antes de la ceremonia de traspaso de mando.

Estaba prevista la visita de Lula da Silva, pero el presidente de Brasil anunció que no asistiría por "problemas de agenda". Sin embargo, la prensa brasileña sostiene que su ausencia estaría relacionada con la presencia confirmada del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Boric habló más temprano y en su despedida se congratuló de haber servido al pueblo de Chile.

