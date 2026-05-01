La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, difundió un video presentado ante la Justicia que muestra a Cole Allen disparando contra un agente del Servicio Secreto durante el presunto intento de asesinato del presidente Donald Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, ocurrido el sábado 26 de abril en el Hotel Washington Hilton. Las imágenes, publicadas en la cuenta oficial de Pirro, aportan el registro visual más detallado hasta ahora del ataque y constituyen una pieza central en la construcción del caso contra el acusado, que enfrenta cargos que incluyen el intento de asesinato del presidente y podrían derivar en cadena perpetua.

El video también muestra a Allen recorriendo las instalaciones del hotel durante el día anterior al ataque, secuencia que los investigadores interpretan como tareas de reconocimiento previas y que refuerza la tesis de la premeditación. La fiscal subrayó además que la investigación no encontró evidencia que respalde la hipótesis del fuego amigo, versión que había circulado en los primeros momentos de confusión tras el episodio y que algunas voces habían utilizado para cuestionar el accionar del Servicio Secreto durante la evacuación del presidente.

"Mi oficina junto con el FBI continuará esta extensa investigación para llevar a Cole Allen ante la justicia", afirmó Pirro, dejando en claro que el caso está lejos de cerrarse. La difusión del video añade una nueva dimensión pública a un episodio que ya generó fuerte conmoción política y de seguridad en Estados Unidos, y que es considerado el tercer intento de atentado contra Trump en menos de dos años. Allen permanece bajo custodia federal a la espera de nuevas audiencias judiciales programadas para las próximas semanas.