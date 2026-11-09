Un saldo de una persona fallecida y otras tres heridas dejó una secuencia de dos tiroteos registrados en el campus de la Universidad Estatal de Winston-Salem, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Los incidentes armados se desencadenaron en el predio educativo durante las celebraciones del tradicional fin de semana de regreso a casa (homecoming) de los exalumnos de la institución. Tras la confirmación de los ataques, las autoridades universitarias dispusieron un cierre preventivo de emergencia en todo el perímetro para resguardar a estudiantes y visitantes.

En una conferencia de prensa brindada para detallar los primeros avances de la pesquisa, el jefe adjunto del Departamento de Policía de Winston-Salem, Jason Swaim, precisó que la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y que aún no se ha podido determinar si ambos tiroteos guardan relación entre sí. Asimismo, los voceros de las fuerzas de seguridad informaron que no se produjeron arrestos de sospechosos de manera inmediata, manteniendo abiertas diversas líneas de investigación para reconstruir la secuencia del suceso.

Horas más tarde, las autoridades procedieron a levantar el confinamiento del campus, aunque anunciaron un importante refuerzo de la presencia y patrullaje policial tanto dentro del recinto académico como en sus inmediaciones urbanas. La comunidad universitaria permanece consternada mientras los peritos y agentes de investigación recopilan evidencias en las distintas escenas de los ataques con el fin de identificar a los agresores y esclarecer los motivos del hecho.