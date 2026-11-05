Pánico en Florida: un hombre armado irrumpió en un complejo bancario y desató un tiroteo

Dos personas, incluyendo al sospechoso, perdieron la vida en un tiroteo en el complejo de oficinas de Citibank en Tampa, en el estado de Florida, Estados Unidos.

Un total de 367 ayudantes de alguacil acudieron al lugar de los hechos para evacuar el edificio y asegurar la zona. Lo publicó en X la oficina del alguacil del condado de Hillsborough (HCSO).

Las autoridades consideran que el tiroteo fue "un incidente deliberado". Al menos otras cuatro personas recibían tratamiento en un hospital local, sin lesiones que pongan en riesgo sus vidas. Así lo indicó el jefe adjunto de la HCSO, Frank Losat, en un comunicado de prensa.

El sospechoso tenía un rifle

El sospechoso, armado con un rifle, atravesó en coche una zona del edificio protegida con vallas y se estrelló contra una terraza. Allí varias personas estaban almorzando, explicó Losat.

Un guardia de seguridad armado de Citibank se enfrentó al hombre armado y le disparó, añadió Losat. El funcionario precisó que alrededor de 3.200 empleados trabajan en el Centro bancario de Brandon, un suburbio de Tampa. La Policía pasó más de dos horas asegurando la zona y continuaba interrogando a los testigos.