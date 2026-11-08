El papa León XIV expresó su profundo pesar por el tiroteo masivo ocurrido el sábado 7 de noviembre en la Plaza Mayor de Cracovia, Polonia, que dejó seis personas muertas y alrededor de quince heridas. A través de un telegrama difundido este domingo 8 de noviembre, el Pontífice manifestó su cercanía espiritual a las víctimas, sus familiares y todos los afectados por una tragedia que conmocionó a la ciudad polaca.

El mensaje fue firmado por el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido al cardenal Grzegorz Ryś, arzobispo metropolitano de Cracovia. En la comunicación, León XIV se declaró "profundamente apenado" al conocer la noticia de los fallecidos y heridos.

La intervención del Papa sumó una voz internacional a las expresiones de condolencia por el ataque armado, mientras las autoridades polacas avanzan en la investigación para determinar las circunstancias y motivaciones del agresor.

El papa León XIV envió sus condolencias por las 6 víctimas fatales y los 15 heridos que dejó el atentado terrorista en Cracovia - Foto: Ilustrativa

El mensaje de León XIV a las víctimas del ataque en Polonia

En el telegrama, el Santo Padre expresó su "cercanía espiritual" a todas las personas alcanzadas por la tragedia e invocó la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Reina de Polonia. El Pontífice también pidió el don de la "esperanza cristiana" para las familias profundamente afligidas por la pérdida de sus seres queridos y para quienes atraviesan el duelo por las víctimas.

El mensaje concluye con la garantía de la oración del Papa, la Bendición Apostólica y un llamado que adquiere especial significado frente a la violencia registrada en el centro histórico de Cracovia.

León XIV exhortó a los afectados a «perseverar incansablemente en la búsqueda de la paz y la concordia», una expresión con la que puso el acento en la necesidad de responder al dolor y la violencia con un horizonte de reconciliación.

Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado del Vaticano, difundió el mensaje de condolencias del papa León XIV - Foto: Archivo

Cómo fue el tiroteo que conmocionó a Cracovia

El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre en la Plaza Mayor del Mercado, uno de los espacios históricos y turísticos más importantes de Cracovia.

De acuerdo con la información difundida, un hombre armado abrió fuego de manera indiscriminada contra personas que se encontraban en el lugar. Los disparos alcanzaron tanto a residentes como a visitantes que circulaban por el centro de la ciudad.

El agresor habría efectuado los disparos desde un vehículo en movimiento. Posteriormente, la Policía desplegó un operativo que terminó con la interceptación del sospechoso, quien resultó herido durante el enfrentamiento con los efectivos y quedó bajo custodia.

El primer balance publicado por MejorInformado.com informó seis fallecidos y al menos 12 heridos. Las comunicaciones posteriores del Vaticano elevaron la referencia a alrededor de quince personas heridas.

Las circunstancias del ataque y sus motivaciones quedaron bajo investigación de las autoridades polacas. Por el momento, no corresponde atribuirle una motivación ideológica, política o terrorista sin una confirmación oficial.

La respuesta de la Iglesia polaca

La tragedia también provocó expresiones de dolor dentro de la Iglesia católica de Polonia. El cardenal Grzegorz Ryś, destinatario del telegrama pontificio, llamó a mantener la unidad de la sociedad frente a la violencia.

La reacción del Papa se inscribe en una tradición diplomática y pastoral de la Santa Sede: expresar solidaridad con las comunidades golpeadas por tragedias, acompañar a las familias de las víctimas y promover mensajes de reconciliación.

En este caso, el llamado de León XIV a la paz y la concordia se suma a las expresiones de duelo por un episodio que golpeó a una de las ciudades más emblemáticas de Polonia.

El mensaje del Vaticano no se limitó a transmitir condolencias. También buscó llevar una reflexión sobre la convivencia y la necesidad de perseverar en la construcción de la paz en medio del dolor.