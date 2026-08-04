En una jornada marcada por un tenso pulso diplomático y militar, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló la posibilidad inminente de alcanzar un pacto con Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz entre hoy y el miércoles. Durante una entrevista concedida a la cadena CNBC, el funcionario norteamericano afirmó que ambas naciones se encuentran en conversaciones para restablecer la libertad de movimiento de los buques sin pago de peajes y avanzar hacia la normalización del conflicto. La reapertura de esta vía marítima clave, donde cientos de embarcaciones permanecen varadas a la espera de poder zarpar, es vista con optimismo por Washington debido al impacto favorable que tendría sobre los mercados y precios internacionales de la energía.

Sin embargo, la versión de un acercamiento bilateral choca de frente con la postura pública de Teherán y la volatilidad imperante en la zona. Desde la capital iraní, el Ministerio de Exteriores desmintió categóricamente la existencia de negociaciones con la Casa Blanca, al tiempo que ningún vocero oficial respaldó los dichos de la contraparte estadounidense. La desconfianza mutua se vio agravada tras reportarse el impacto de un proyectil desconocido contra un buque de carga en aguas del estrecho, confirmando que la seguridad del tránsito marítimo continúa seriamente amenazada a pesar de los anuncios diplomáticos.

Las expectativas de un desenlace pacífico se producen además bajo la sombra de un severo endurecimiento del discurso político en Washington. El presidente Donald Trump elevó al máximo la presión sobre la cúpula iraní al calificar estas horas como la "última oportunidad" para sellar un acuerdo que ponga fin a la conflagración bélica antes de que se pase a una fase de "decapitación", según reportes de la cadena ABC News. Con la economía mundial en vilo y cientos de cargueros paralizados en el Golfo Pérsico, las próximas horas serán decisivas para determinar si prevalece la vía de la negociación o si la crisis escala hacia un desenlace militar definitivo.