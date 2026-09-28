El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitió a la cúpula diplomática de Irán su disposición a conceder alivio de sanciones financieras y habilitar el desbloqueo de fondos congelados en el exterior, a cambio de la adopción de medidas verificarles sobre su desarrollo nuclear. El mensaje fue canalizado a través de mediadores de Qatar y Pakistán en el marco de una serie de reuniones indirectas desarrolladas en la ciudad de Nueva York, al margen de las actividades multilaterales de las Naciones Unidas. La iniciativa diplomática busca destrabar el estancamiento tras el reciente rechazo de Washington a una propuesta previa presentada por el gobierno de Teherán.

Pese al acercamiento facilitado por las delegaciones mediadoras, ambas naciones mantienen marcadas divergencias sobre la prioridad de los puntos a negociar y el orden cronológico de los compromisos. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, enfatizó la necesidad de centrar las conversaciones en el cese del bloqueo naval estadounidense y la libre navegación en el estrecho de Ormuz, la administración norteamericana exigió garantías previas en materia de inspecciones e infraestructura atómica. Funcionarios estadounidenses catalogaron los contactos como constructivos, aunque aclararon que no se suscribirá un acuerdo sin concesiones de fondo por parte del régimen iraní.

Desde la Casa Blanca remarcaron que la posición negociadora de Washington se mantiene fortalecida por el impacto económico que provocan las sanciones y la restricción al comercio marítimo en la región. Paralelamente, voceros del gobierno norteamericano expresaron escepticismo respecto del cumplimiento de eventuales compromisos por parte de Teherán, recordando los incidentes registrados contra buques mercantes en el Golfo Pérsico tras acuerdos preliminares anteriores. Los representantes internacionales continuarán los encuentros bilaterales en los próximos días con el objetivo de encauzar un marco formal de entendimiento.