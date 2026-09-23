El Gobierno de Estados Unidos formalizó la invitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para asistir a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en diciembre en Miami, Florida. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante un contacto con la prensa al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. De concretarse su presencia, significaría la primera participación presencial del jefe del Kremlin en este foro multilateral desde 2019, previa al inicio de la invasión a gran escala en Ucrania.

Desde la diplomacia estadounidense remarcaron que el encuentro en suelo norteamericano ofrecerá una instancia directa de diálogo entre Putin, el presidente Donald Trump y el resto de los jefes de Estado de las economías más desarrolladas del mundo. Rubio sostuvo que resolver diferencias internacionales requiere encarar negociaciones directas con los líderes involucrados, tras haber mantenido una reunión previa en la jornada con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de la cumbre de la ONU.

Si bien Washington valoró la invitación como una vía para reducir tensiones globales, el Departamento de Estado aclaró que el gesto no implica un entendimiento inminente ni un avance directo hacia un acuerdo de paz en el conflicto europeo. La iniciativa se suma a las gestiones diplomáticas impulsadas por la administración norteamericana, en un contexto en el que Moscú mantiene contacto formal con la Casa Blanca pero sin haber fijado condiciones para el reinicio formal de las negociaciones de paz.