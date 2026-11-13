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Monóxido de carbono en un jardín de infantes

Evacúan a cien niños y treinta funcionarias de jardín infantil de Punta Arenas por acumulación de monóxido de carbono

Cien niños y treinta funcionarias fueron evacuados del jardín infantil Vientos del Sur, en Punta Arenas, por una acumulación de monóxido de carbono. Bomberos descartó una fuga de gas y no hubo personas intoxicadas.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 12:15

Puntos clave

  • Cien niños
  • Jardín infantil
  • Punta Arenas

Resumen del artículo

Cien niños y treinta funcionarias fueron evacuados del jardín infantil Vientos del Sur, en Punta Arenas, por una acumulación de monóxido de carbono. Bomberos descartó una fuga de gas y no hubo personas intoxicadas.
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Evacúan a cien niños y treinta funcionarias de jardín infantil de Punta Arenas por acumulación de monóxido de carbono

Un total de cien menores de edad y treinta funcionarias fueron evacuados preventivamente durante la mañana de ayer desde el jardín infantil Vientos del Sur. El establecimiento pertenece a la red Integra y está ubicado en la intersección de Avenida Frei con calle Manantiales, en Punta Arenas. La evacuación se produjo tras detectarse una acumulación de monóxido de carbono al interior del recinto.

Cómo se activó el protocolo

El procedimiento se activó luego de que ocupantes del inmueble percibieran un fuerte olor atribuido inicialmente a una fuga de gas. Ante la alerta, el personal educativo aplicó los protocolos internos de seguridad. Trasladó a los niños y trabajadoras hacia la zona de seguridad exterior, sin que se registraran lesionados ni personas con síntomas de intoxicación.

La labor de Bomberos

Hasta el lugar acudieron voluntarios de la Quinta y Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos. Realizaron un monitoreo ambiental y revisaron las instalaciones de calefacción y redes interiores.

Mediante equipos detectores especializados, los efectivos descartaron una fuga de gas natural. Pero constataron la presencia de monóxido de carbono acumulado en el ambiente.

La revisión técnica y el retiro anticipado

Concluidas las labores de inspección y ventilación por parte de Bomberos, personal técnico de la empresa distribuidora Gasco asumió el control y la revisión del suministro en el establecimiento.

De forma paralela, la dirección del jardín infantil coordinó el retiro anticipado de la totalidad de los menores por parte de sus padres y apoderados.

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