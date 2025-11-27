Un insólito episodio ocurrió en Punta Arenas y tuvo como protagonista a un conductor argentino que, tras ignorar una señalización de obra, terminó con su vehículo incrustado en pleno hormigón fresco. El hecho ocurrió en la Ruta 9 Norte, en un sector donde se están ejecutando mejoras viales debidamente advertidas a los automovilistas.

Según informó el medio local El Pingüino, el automovilista avanzó sin detenerse pese a las indicaciones de trabajos en curso. Como consecuencia, el auto quedó literalmente atrapado en el cemento húmedo, enterrado hasta las ruedas, ante la mirada sorprendida de transeúntes y trabajadores de la obra.

Pese a lo llamativo de la situación, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Personal de Carabineros llegó al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y coordinar las maniobras necesarias para retirar el vehículo sin causar daños adicionales.

“El conductor no respetó la señalización que indicaba los trabajos”, indicaron desde el medio trasandino, mientras circulaban imágenes y videos del momento en que el auto queda inmovilizado sobre la superficie aún sin fraguar.

El incidente generó numerosos comentarios en redes sociales y volvió a poner en foco la importancia de respetar las advertencias viales en zonas de obra, especialmente en rutas con tránsito turístico internacional.