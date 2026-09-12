Un hombre fue acusado por dos hechos contra la propiedad en San Carlos de Bariloche y uno de ellos tiene como escenario nada menos que un jardín de infantes, al que habría ingresado de madrugada para llevarse un televisor y una guitarra. El otro episodio ocurrió en un comercio, donde habría escondido una prenda en una bolsa y escapado sin pagar. La Justicia le impuso prisión preventiva por 15 días, pero debido a su situación de salud mental deberá cumplirla inicialmente internado en el Hospital Zonal.

El hecho que más llamó la atención ocurrió durante la madrugada del 8 de septiembre. Según la acusación de las fiscales Sofía Ocampo y Betiana Cendón, el hombre habría llegado hasta el establecimiento educativo junto con otra persona, atravesó el cerco y consiguió ingresar por una ventana. Una vez adentro, habría sustraído un televisor y una guitarra, dejando atrás un episodio que generó preocupación en la comunidad educativa.

Pero la investigación no terminó ahí. La Fiscalía también lo vinculó con otro hecho ocurrido el 20 de marzo de este año en un local comercial de Bariloche. En ese caso, habría tomado una prenda de vestir, la habría colocado dentro de una bolsa y después se habría retirado del lugar sin abonarla. Por este episodio fue acusado por el delito de hurto, mientras que el ingreso al jardín fue calificado provisoriamente como robo en carácter de coautor.

Para sostener ambas acusaciones, los fiscales presentaron denuncias, actas policiales y registros de las cámaras de seguridad de los establecimientos. En el caso del jardín, además, declaró su responsable, quien aportó detalles sobre la forma en que se produjo el ingreso y las consecuencias que tuvo el robo para la institución y la comunidad educativa.

Sin embargo, la situación del acusado tiene un elemento particular. Antes de la audiencia, un profesional del Cuerpo de Investigación Forense explicó que necesita atención permanente y que actualmente no se encuentra en condiciones de sostener por sus propios medios un tratamiento ambulatorio. Por eso, la discusión judicial no se concentró únicamente en los dos hechos atribuidos, sino también en las condiciones necesarias para que pueda atravesar el proceso.

Frente a ese escenario, las defensoras públicas penales Paola del Río y Diana Violante pidieron que la situación procesal contemplara el estado de salud del imputado y las evaluaciones que todavía deben completarse. Finalmente, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence tuvo por formulados los cargos y dispuso que la prisión preventiva se cumpla inicialmente en el Hospital Zonal, con la custodia correspondiente, durante 15 días.

Durante ese período deberá recibir asistencia, ser compensado y completar las evaluaciones profesionales destinadas a determinar su estado y su capacidad para afrontar el proceso. Al mismo tiempo, la investigación tendrá un mes para avanzar con nuevas pericias y otras medidas.