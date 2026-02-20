El arresto del príncipe Andrés, exduque de York, el 19 de febrero de 2026, ha provocado un nuevo terremoto en la monarquía británica. Detenido el día de su 66 cumpleaños, permaneció 11 horas en una comisaría de Norfolk acusado de “mala conducta en un cargo público”, vinculado a la presunta filtración de información económica confidencial del Gobierno británico a Jeffrey Epstein.

Esta es la primera vez que Andrés Mountbatten-Windsor, octavo en la línea sucesoria al trono, es detenido formalmente en relación con el caso del financiero estadounidense, señalado por delitos sexuales contra menores. La policía registró dos de sus propiedades, Royal Lodge y Wood Farm, esta última su residencia actual, en un operativo que añade un nuevo capítulo a una controversia que ha dañado su imagen pública durante años.

La atención mediática se ha desplazado hacia Sarah Ferguson, exesposa del príncipe, y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. Desde la desclasificación de documentos recientes, las tres han mantenido un perfil bajo, alimentando dudas sobre las consecuencias personales e institucionales que enfrentan.

Sarah Ferguson complicada pero aun sin estar imputada o arrestada

En particular, Sarah Ferguson se encuentra en paradero desconocido. Aunque no está imputada ni arrestada, su situación es delicada. Según fuentes, habría pasado tiempo con amigos en los Alpes franceses antes de trasladarse a los Emiratos Árabes Unidos. Durante ese período, estuvo acompañada por su hija menor, Eugenia, quien se encontraba en Catar por motivos laborales como directora de la galería suiza Hauser and Wirth.

Ferguson no ha aparecido en público desde el 25 de septiembre de 2025, un silencio que refuerza su alejamiento de la vida social y benéfica habitual. Aunque divorciados desde hace más de 30 años, ella y el príncipe Andrés seguían viviendo juntos en Royal Lodge, de la cual han sido desalojados recientemente tras los acontecimientos.

El nombre de Sarah Ferguson aparece en numerosos correos electrónicos de Jeffrey Epstein, donde se evidencia una estrecha relación. En esos mensajes, Epstein la describía como su “amigo constante, generoso y supremo”. Además, se reveló que ella le solicitó ayuda financiera para afrontar deudas personales y que mantuvieron contacto incluso después de la condena de Epstein por delitos sexuales.

También se supo que Ferguson llevó a sus dos hijas a almorzar con Epstein cinco días después de que él saliera de prisión. En otro detalle, se disculpó con Epstein por denunciarlo públicamente, argumentando que lo hizo para proteger su carrera como escritora infantil. Estos hechos han intensificado el escrutinio sobre su rol en la red de Epstein y las posibles repercusiones para su reputación.

Sarah Ferguson desaparece tras arresto del príncipe Andrés en caso Epstein

El experto en realeza Richard Fitzwilliams comentó: “Sarah Ferguson no tiene futuro alguno. Está avergonzada y sus negocios están cerrados y ninguna organización benéfica va a contar con ella. Seguro que saldrá a la luz muchas más cosas. No hemos llegado al final”. Sus palabras anticipan que la crisis podría profundizarse a medida que se revelen más documentos.

En medio de esta situación, la familia real británica enfrenta una de sus crisis más delicadas en años. La detención del duque de York y las ramificaciones del caso Epstein reabren heridas y plantean interrogantes sobre el impacto institucional a largo plazo. El desarrollo judicial y nuevas revelaciones definirán el alcance de esta crisis en curso.