Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado tras la polémica por sus vínculos con Fred Machado

La diputada libertaria Lorena Villaverde presentó este miércoles su renuncia a la banca de senadora por Río Negro, cargo para el que había sido electa pero que no llegará a asumir, en medio de una fuerte polémica por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, quien enfrenta causas judiciales internacionales. La decisión se oficializó a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, donde justificó su salida por motivos personales y políticos.

“Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”, expresó Villaverde en el texto, en el que sostuvo que su renuncia es “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia”.

La legisladora aseguró que en los últimos meses fue víctima de “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas”, que calificó como ataques direccionados para “destruir, desgastar y humillar”. Y agregó: “No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”.

Villaverde también apuntó contra sectores opositores, a los que acusó de intentar usar su caso para debilitar al Gobierno y frenar las reformas que impulsa La Libertad Avanza. Según su planteo, “sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio”.

“No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, aseguró.

En el tramo final de la carta, Villaverde se mostró alineada con Milei y defendió los pilares del proyecto libertario: “Yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo”.

Con ese argumento, confirmó su renuncia: “Porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de senadora por la provincia de Río Negro”.

La salida de Villaverde abre ahora un interrogante político sobre cómo se reconfigurará la representación rionegrina en el Senado y cómo impactará esta decisión en la arquitectura legislativa que busca consolidar el oficialismo.