Federico “Fred” Machado involucró a Lilia Lemoine y José Luis Espert en su relato

El empresario Federico “Fred” Machado, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, brindó una entrevista en Radio Rivadavia donde relató detalles sobre su relación con el diputado José Luis Espert y mencionó a la legisladora Lilia Lemoine, ambos integrantes del espacio La Libertad Avanza (LLA).

Machado aseguró que conoció a Espert en 2019, “de casualidad”, y que se sintió atraído por su propuesta política. “Me llamó la atención su discurso, quería detonar el sistema y cambiar el país, y me pareció una causa noble”, declaró.

“Espert no me pidió plata”

Durante la entrevista, Machado explicó que su acercamiento al economista no incluyó pedidos de dinero directos.

“Espert no me pidió plata. Me dijo que tenía mucha gente joven que lo apoyaba”, sostuvo el empresario, quien agregó que el entonces candidato presidencial “no pidió un monto, pidió ayuda”.

Según su testimonio, el empresario ofreció apoyo logístico mientras atravesaba un buen momento financiero. “Estaba presentando un libro en esa época y yo le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse”, detalló.

Lilia Lemoine, mencionada en el relato

Aunque no precisó el rol que habría tenido la diputada Lilia Lemoine en la relación entre Machado y Espert, su nombre apareció en el contexto del vínculo político.

El empresario remarcó además que Espert “le manifestó creer en su inocencia” respecto de las causas judiciales en su contra.

Contexto judicial y político

Federico “Fred” Machado es un empresario argentino investigado en distintas causas vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero. Su nombre volvió a la escena pública tras la entrevista en la que aportó detalles de su relación con referentes del espacio libertario.

Por su parte, tanto José Luis Espert como Lilia Lemoine integran actualmente el bloque La Libertad Avanza en el Congreso Nacional, espacio que respalda la gestión del presidente Javier Milei.