Una inesperada polémica sacudió al fútbol boliviano en la previa del repechaje rumbo al Mundial 2026. Marlon Moreno Martins, hermano del histórico delantero Marcelo Moreno Martins, quedó en el centro de la controversia luego de realizar un posteo en redes sociales en el que expresó su apoyo a Surinam, rival directo de Bolivia.

La situación se desató después de que el entrenador Óscar Villegas diera a conocer la lista de 28 convocados para disputar el repechaje internacional, donde finalmente no apareció el nombre del máximo goleador histórico de la selección boliviana.

La decisión del cuerpo técnico generó sorpresa entre los hinchas y, al parecer, tampoco cayó bien en el entorno del futbolista. Poco después de conocerse la convocatoria, su hermano Marlon publicó una historia en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Vamos Surinam carajo”.

El posteo provocó una fuerte reacción entre los seguidores de la “Verde”, ya que Surinam será justamente el rival de Bolivia en las semifinales del repechaje que otorgará un lugar en la próxima Copa del Mundo.

El encuentro entre Bolivia y Surinam está programado para el 26 de marzo en la ciudad mexicana de Monterrey. El ganador de ese cruce avanzará a la final del repechaje, donde cinco días más tarde se enfrentará con Irak, nuevamente en territorio mexicano.

La controversia no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde muchos hinchas cuestionaron el mensaje y lo interpretaron como una falta de respaldo a la selección nacional en un momento clave.

Bolivia buscará en este repechaje volver a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando integró el Grupo C junto a Alemania, España y Corea del Sur. En aquella edición, el equipo boliviano solo sumó un punto tras empatar sin goles ante el conjunto asiático.