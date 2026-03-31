El precio de los combustibles al consumidor se incrementaba hora tras hora en el mundo y dos casos puntuales son los de Israel e Italia, todo a causa de la guerra en Irán. Por su parte, los precios de la gasolina en las estaciones de servicio de Estados Unidos subieron por encima de 4 dólares el galón por primera vez desde el verano de 2022. Esto sucede mientras la guerra en Irán continúa encareciendo los costes del petróleo, informó este martes The Washington Post.

El Ministerio de Energía de Israel anunció que el precio de la gasolina sin plomo de 95 octanos subirá a 8,05 séqueles (unos 2,54 dólares estadounidenses) por litro, frente a los 7,02 séqueles anteriores, lo que supone un incremento del 14,7 %.

El ministerio explicó que la subida (un problema que también se experimenta en la Argentina) se debe principalmente a un aumento de casi el 50 % en los precios del combustible en los países mediterráneos, en medio de los elevados precios mundiales del petróleo, vinculados a la guerra en curso con Irán.

El nuevo precio, que entrará en vigor el miércoles, es el más alto en más de tres años y medio, destaca el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Las cifras del ministerio muestran que el último pico se registró en julio de 2022, alcanzando los 8,08 séqueles por litro. Kan TV News informó que el gobierno está considerando intervenir para reducir los precios mediante la reducción del impuesto especial.

El Ministerio de Finanzas se opone a esta medida, alegando el aumento del gasto derivado de la guerra y la necesidad de preservar los ingresos procedentes del impuesto sobre el combustible.

