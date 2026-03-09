La escalada de la guerra en Medio Oriente ya empieza a sentirse en la economía argentina. Con el precio internacional del petróleo en fuerte alza, los combustibles registraron aumentos cercanos al 7% en marzo, en medio de un escenario de creciente volatilidad global.

El detonante fue el salto del crudo Brent, que superó los US$100 por barril y alcanzó su valor más alto desde 2022. La cotización internacional acumuló más de 40% de suba desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que volvió a tensionar el mercado energético mundial y presiona sobre los precios internos.

En la Argentina, aunque las petroleras ya no comunican oficialmente cada ajuste, los registros del sector muestran que la nafta y el gasoil subieron en promedio 6,7% desde febrero. El seguimiento de precios del sitio especializado Surtidores refleja que la tendencia alcista continúa, en línea con el comportamiento del petróleo a nivel global.

Si se mira el acumulado del año, los incrementos también son significativos: la nafta súper sube cerca de 9,4% en 2026, mientras que el gasoil ya trepa alrededor de 10,6%.

Actualmente, los precios promedio en surtidores se ubican en torno a:

Nafta súper: $1777 por litro

Nafta premium: $1947

Gasoil común: $1856

Gasoil euro: $2064

La suba internacional del crudo tiene impactos directos e indirectos en la economía. Por un lado, presiona sobre el valor de los combustibles, lo que termina trasladándose a los costos del transporte, la logística y la producción. Por otro, para las empresas petroleras con capacidad exportadora, un barril más caro abre oportunidades en el mercado externo ante la mayor demanda global.

En este contexto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, buscó llevar calma y aseguró que la petrolera estatal no prevé aplicar aumentos bruscos en los surtidores.

Según explicó, la estrategia es aplicar ajustes graduales para evitar impactos abruptos en los precios internos. “YPF no va a generar cimbronazos en los combustibles”, afirmó, y sostuvo que los cambios se irán trasladando de manera progresiva y en función de cómo evolucione el mercado internacional.

El encarecimiento del petróleo también podría tener efectos en la inflación. El impacto real se conocerá recién cuando el Indec publique el índice de precios de marzo, ya que el combustible es un insumo clave para múltiples sectores de la economía.

Mientras tanto, la tensión geopolítica en Medio Oriente mantiene en alerta al mercado energético, y los movimientos del crudo seguirán siendo una de las variables que más influya en los precios locales.