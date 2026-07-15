'Gus', uno de los ejemplares de Tiranosaurio Rex más completos jamás hallados, fue subastado por más de US$50 millones

En una jornada que también estuvo marcada por la primera semifinal del Mundial 2026, en la que España venció con autoridad 2-0 a Francia y aseguró su lugar en la final, el mercado internacional de coleccionismo registró un hecho histórico. La casa de subastas Sotheby's concretó la venta de "Gus", uno de los esqueletos de Tiranosaurio Rex (Tyrannosaurus rex) más completos jamás encontrados, por US$50,1 millones, estableciendo un nuevo récord para este tipo de piezas.

La operación se cerró en apenas diez minutos de puja y superó ampliamente las estimaciones previas de entre US$20 millones y US$30 millones. El comprador optó por mantener el anonimato, una práctica habitual en este segmento de alto patrimonio donde participan coleccionistas privados, fondos especializados, instituciones culturales y museos.

Un récord que refleja el crecimiento del mercado de objetos únicos

La venta de "Gus" representa la cifra más alta pagada por un dinosaurio en una subasta pública. El resultado confirma la expansión de un mercado que combina ciencia, patrimonio, exclusividad y valor de inversión.

El tamaño de 'Gus' en comparación con el de una personas adulta - Foto: Noticias Argentinas

En los últimos años, los fósiles de gran relevancia científica se transformaron en activos altamente demandados por coleccionistas de alto poder adquisitivo. Su escasez, el interés global por la paleontología y el atractivo mediático impulsan valuaciones cada vez más elevadas.

Para Sotheby's, el remate consolida además el creciente interés por las piezas naturales excepcionales, una categoría que viene ganando protagonismo dentro del negocio global de las subastas.

Quién es "Gus", el T-Rex que rompió todos los récords

"Gus" vivió hace aproximadamente 67 millones de años, durante el período Cretácico Tardío. Sus restos fueron descubiertos en terrenos privados del condado de Harding, en Dakota del Sur, Estados Unidos, durante campañas de excavación realizadas entre 2021 y 2023.

Los especialistas determinaron que perteneció a un ejemplar adulto de gran tamaño y constitución robusta. Actualmente, el esqueleto se encuentra montado sobre una estructura de acero diseñada especialmente para exhibirlo en una posición de ataque característica de los grandes depredadores.

Una llanura del condado de Harding, en el estado de Dakota del Sur, donde fueron hallados los fósiles de 'Gus'

Las dimensiones de una pieza excepcional

El fósil destaca tanto por su tamaño como por su estado de conservación. Presenta una longitud aproximada de 11,6 metros y una altura cercana a los 3,8 metros.

Su cráneo alcanza los 137 centímetros de largo, mientras que el fémur mide 128,9 centímetros, dimensiones que lo ubican entre los ejemplares más imponentes registrados de la especie.

Según la información difundida por Sotheby's, el esqueleto reúne 183 elementos óseos fósiles y conserva además 30 de las 32 costillas abdominales, una característica extremadamente rara en hallazgos de Tyrannosaurus rex.

'Gus', uno de los ejemplares de Tiranosaurio rex mejor conservado - Foto: Noticias Argentinas

Un fósil con valor científico y económico

Uno de los aspectos más destacados de "Gus" es su nivel de integridad. El espécimen está aproximadamente un 63% completo según el recuento de huesos, porcentaje que representa entre el 75% y el 80% de la masa ósea total del animal.

A ello se suma un estado de preservación excepcional del cráneo, donde se encuentra representado cerca del 82% de los huesos originales, incluyendo las seis denticiones.

Estas características explican el interés que despertó entre potenciales compradores y justifican una valuación inédita para el sector. Más allá de su relevancia científica, la operación demuestra cómo determinados bienes únicos pueden convertirse en activos de enorme valor económico dentro de mercados especializados que mueven decenas de millones de dólares en una sola transacción.