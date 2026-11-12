El director técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, confirmó en conferencia de prensa que forma parte de los cerca de 2,9 millones de clientes perjudicados por el congelamiento de fondos derivado de la crisis financiera e intervención del Ueno Bank. En la antesala de los compromisos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre frente a Singapur y Japón, el entrenador argentino manifestó que tanto él como la totalidad del plantel viven con profundo dolor y preocupación la parálisis bancaria, al tiempo que exigió una pronta solución institucional para devolverle a los ciudadanos el acceso a sus ahorros.

Durante su comparecencia ante los medios, Alfaro respaldó de manera explícita el comunicado público emitido días atrás por los futbolistas de la Albirroja para reclamar la restitución de su dinero retenido. El técnico elogió la postura solidaria de sus dirigidos al priorizar la difícil situación económica que atraviesan los sectores más vulnerables del país por encima de sus intereses personales, subrayando que tienen el legítimo derecho de exigir lo que les corresponde. Asimismo, enfatizó que, pese a no haber nacido en Paraguay, siente la problemática como propia y reafirmó el compromiso del combinado nacional de acompañar la lucha de los trabajadores de a pie.

El pronunciamiento del cuerpo técnico se inscribe en medio de la grave crisis política, institucional y financiera desencadenada tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la entidad perteneciente al Grupo Vázquez por severas irregularidades de solvencia. La medida, que inmovilizó los depósitos de casi tres millones de usuarios, derivó en protestas callejeras, múltiples detenciones de directivos, la salida de la cúpula del ente monetario y el proceso de destitución que sacudió al Poder Ejecutivo. Frente a este escenario, Alfaro instó a la sociedad paraguaya a dar una muestra de madurez y superación, ratificando que el seleccionado continuará reclamando justicia desde su lugar.