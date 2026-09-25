Un incendio de proporciones se desató a bordo del ferry de carga Blue Carrier 2 mientras navegaba por las aguas del mar Egeo, en las inmediaciones de la isla griega de Mykonos. La emergencia se declaró alrededor de las 08:57 hora local, cuando la embarcación de bandera griega realizaba su ruta habitual hacia el norte del archipiélago transportando una carga de 166 camiones y 29 automóviles. Frente a la propagación de las llamas y las densas columnas de humo que eran visibles desde la costa, las autoridades dispusieron la evacuación inmediata de los 28 tripulantes y del único pasajero a bordo, quienes fueron rescatados sin sufrir heridas y trasladados hacia la isla de Tinos.

El operativo de auxilio desplegó un contingente coordinado por la Guardia Costera griega que incluyó al menos cinco embarcaciones oficiales, dos lanchas de apoyo y dotaciones de bomberos que acudieron a la zona para contener el siniestro. El buque afectado, una nave de tipo Ro-Ro construida en 1997 con una eslora de 162 metros y operada por la firma Blue Star Ferries del grupo Attica, inició las maniobras de extinción con sus propios sistemas de emergencia antes del arribo del auxilio externo.

La empresa armadora confirmó la contratación de servicios especializados en mitigación ambiental y gestión de crisis para controlar los eventuales riesgos en el entorno marino. Según los primeros reportes técnicos, el foco ígneo se habría desencadenado en uno de los sectores de garaje cubiertos destinados al estacionamiento de los vehículos de transporte. La principal hipótesis de los investigadores orienta el origen del fuego hacia una falla en uno de los camiones de carga posicionados en la bodega, aunque los peritos de la prefectura naval mantienen abiertas las diligencias judiciales para establecer con precisión las causas del incidente. El suceso se saldó sin víctimas ni lesionados gracias a la rápida activación de los protocolos de abandono de buque.