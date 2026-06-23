Irán salió al cruce de declaraciones del vicepresidente JD Vance y desmintió que haya asumido compromisos nuevos respecto al acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica durante las 18 horas de negociaciones celebradas el domingo en Suiza. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que la interacción de Teherán con el OIEA continuará "en conformidad con las obligaciones de Irán en virtud de los acuerdos de salvaguardia" y "en línea con las resoluciones aprobadas por el Parlamento y las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional", según la agencia oficial IRNA. El problema es que precisamente esas resoluciones parlamentarias suspenden la cooperación con el OIEA y las inspecciones desde el verano pasado, lo que convierte la declaración iraní en un rechazo encubierto al entusiasmo de Washington.

Vance había dicho en una conferencia de prensa en Suiza que Irán había accedido a admitir a los inspectores del OIEA, un acontecimiento que describió como "probablemente lo que más nos entusiasma como estadounidenses" del acuerdo alcanzado. La respuesta de Teherán fue directa: funcionarios familiarizados con las conversaciones, citados por IRNA, aseguraron que el tema nuclear no se negoció durante las negociaciones en Ginebra y que Irán no aceptó ninguna obligación nueva en esa materia. Baghaei precisó además que cualquier visita a instalaciones nucleares dañadas y cualquier acuerdo sobre las reservas de uranio enriquecido dependerán de un mecanismo específico que se acordará en el marco del acuerdo final, tras los 60 días de negociaciones técnicas estipulados en el memorando de entendimiento.

La contradicción entre Vance y Teherán sobre uno de los puntos más sensibles del acuerdo revela la fragilidad del entendimiento alcanzado y anticipa las dificultades que enfrentarán los negociadores en los próximos 60 días. El programa nuclear iraní fue desde el inicio la condición innegociable de Washington —Trump repitió hasta el cansancio que Irán "nunca tendrá la bomba"— y también el punto en el que Teherán mostró mayor resistencia a ceder. Que ambas partes salgan de Ginebra con lecturas radicalmente distintas sobre lo que se acordó en materia nuclear no augura negociaciones sencillas: si Washington cree que consiguió inspectores del OIEA y Teherán dice que no negoció el tema, el choque está servido antes incluso de que venzan los primeros 30 días del memorando.