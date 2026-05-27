Israel confirmó la eliminación de Mohamed Odeh, el nuevo jefe de las Brigadas Ezedine Al Qassam —el brazo armado del grupo terrorista Hamás en Gaza— apenas doce días después de haber abatido a su predecesor, Izz al Din Al Haddad, el 15 de mayo. El Ejército israelí y el Shin Bet anunciaron la muerte de Odeh en un comunicado conjunto, señalando que había sido nombrado al frente de las brigadas tras el asesinato de Al Haddad.

El ministro de Defensa, Israel Katz, no escatimó en dramatismo: afirmó que el comandante "fue eliminado y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno". Fuentes de Hamás confirmaron que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría este miércoles en Ciudad de Gaza.

Odeh era una figura de larga trayectoria dentro de la organización: aunque Hamás nunca lo anunció oficialmente como jefe de las brigadas, llevaba años al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango que seguían con vida en la Franja. Su eliminación convierte a Israel en autor de la muerte de cuatro jefes consecutivos de las Brigadas Al Qassam desde el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en una estrategia de descabezamiento sistemático que el gobierno de Netanyahu aplica incluso durante períodos de alto el fuego formal. El bombardeo ocurrió en el oeste de Ciudad de Gaza en la noche del martes, en medio de una intensa actividad aérea israelí sobre la zona.