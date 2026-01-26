El Ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques terrorista que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, según informó en un comunicado. "Tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la Policía israelí y el rabinato militar, representantes [del Ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro", indicó un comunicado castrense.

"De este modo, todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza han sido repatriados", añadió. Por su parte, Hamás dijo que el retorno a Israel de los restos del último rehén demuestra su "compromiso" con el cese del fuego.

La Policía informó en un comunicado de que dicho convoy acompañará el féretro del policía fallecido hasta el Centro Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir, en Tel Aviv. "Primero en entrar, último en regresar: el Sargento Ran Gvili, de bendita memoria, ha regresado a casa", afirma este cuerpo de seguridad en la nota, publicada poco después de que el Ejército informara del hallazgo de sus restos tras días de búsqueda en un cementerio musulmán de la ciudad de Gaza (norte del enclave) ubicado en la zona que controla Israel.

"Ran será enterrado en Israel con todos los honores", prosigue el comunicado, que indica que el jefe de la Policía, Daniel Levy, habló con el padre de Ran, Itzik Gvili, "le informó sobre los detalles y le extendió un cálido abrazo a él y a toda la familia en nombre de los oficiales de la Policía de Israel".

El jefe policial enfatizó "la determinación y valentía de Ran", oficial que "protegió a los civiles del Estado de Israel con su cuerpo, actuando con valentía y abnegación en defensa de los demás" durante los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que miembros de esa organización -considerada terrorista por Alemania, otros países de la UE y del mundo, entre ellos, EE. UU.- asesinaron a 1.200 personas en territorio israelí.

Con la recuperación del cuerpo de este policía israelí ya se ha completado la liberación de los 20 rehenes que aún estaban vivos en la Franja (lo que ocurrió en los primeros días del alto el fuego, que empezó el 10 de octubre de 2025) y la entrega de los restos de los 28 rehenes muertos.

Fuentes: afp, efe, rtr

