Milei abrió la posibilidad de reprogramar la visita de León XIV a la Argentina por su operación

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que el Gobierno está dispuesto a reprogramar la visita del papa León XIV a la Argentina si su recuperación después de la intervención quirúrgica prevista para este martes requiere modificar la agenda originalmente anunciada.

“Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó el mandatario al referirse al viaje del Pontífice, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

La declaración se produce a menos de un mes de una visita que genera una fuerte expectativa en el país y que, por el momento, conserva las fechas anunciadas.

León XIV será operado este martes

El papa León XIV será sometido en Roma a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar. Milei expresó su preocupación por la salud del Pontífice y recordó que ya había manifestado públicamente que estaban “orando por él” y por la posibilidad de que pueda concretar el viaje a la Argentina.

El Presidente remarcó además la dimensión religiosa e institucional de la visita. En ese contexto, definió a León XIV como el líder espiritual del “75 por ciento de los argentinos” y destacó también su condición de jefe de Estado con una “magnitud planetaria distinta”.

Qué pasa con la visita del Papa a la Argentina

Hasta el momento, el viaje de León XIV continúa previsto del 8 al 11 de noviembre.

Sin embargo, las declaraciones de Milei abrieron por primera vez desde el Gobierno la posibilidad de realizar modificaciones si los tiempos de recuperación del Papa después de la cirugía así lo requieren.

La definición dependerá de la evolución de la salud del Pontífice tras la intervención de este martes. En caso de que sea necesario postergar el viaje, Milei aseguró que la Argentina está dispuesta a adaptar el cronograma a las necesidades de León XIV.