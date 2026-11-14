León XIV en Perú: ante miles de files pidió no perder la esperanza y combatir la injusticia

El papa León XIV llamó a mantener la esperanza frente a las adversidades y a combatir la injusticia mediante la oración, la perseverancia y el compromiso social. Lo hizo este sábado 14 de noviembre, durante una celebración eucarística en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en el departamento peruano de Cajamarca, ante más de 20.000 fieles.

En el marco de su viaje apostólico por Perú, el Santo Padre regresó a una región con la que mantiene un vínculo especial por su trayectoria misionera en el país. Durante su homilía, reconoció la fortaleza de las comunidades andinas y destacó la importancia de la fe en la vida cotidiana, el trabajo digno y la solidaridad.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la necesidad de no responder a la injusticia con violencia, sino sostener los reclamos y trabajar para conseguir los cambios necesarios. También puso el foco en las dificultades sociales y económicas que atraviesan distintos sectores de América Latina.

León XIV vinculó la fe con la acción frente a las injusticias

A partir del Evangelio de San Lucas y la parábola de la viuda que reclama justicia ante un juez, el Pontífice reflexionó sobre la importancia de perseverar y no abandonar la oración frente a las situaciones difíciles.

"La viuda de la parábola nos muestra que el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien", expresó Leon XIV. En ese sentido, agregó que es necesario pedir con firmeza y trabajar para que se concreten las transformaciones necesarias, sin perder la confianza en Dios.

El Papa también planteó una relación directa entre las convicciones religiosas y la responsabilidad con los demás: "Hay un estrecho vínculo entre fe, oración y acción. Donde hay fe, hay oración, y donde hay oración, hay capacidad de compromiso por los demás".

Las preocupaciones sociales que mencionó el Papa

Durante la homilía, León XIV manifestó su preocupación por distintas problemáticas que afectan a las comunidades latinoamericanas. Entre ellas, mencionó las angustias de los migrantes y desplazados, las dificultades vinculadas con el relevo generacional y los desafíos para conseguir una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra.

El mensaje tuvo también una dimensión económica y laboral. El Pontífice reconoció especialmente a quienes generan oportunidades de empleo en sus comunidades, desde campesinos y comerciantes hasta pequeños empresarios. "Quisiera elogiar a quienes, con ingenio y espíritu emprendedor, se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas", sostuvo.

La referencia al trabajo no fue casual: León XIV destacó el aporte de quienes ponen sus capacidades al servicio de sus comunidades y contribuyen al desarrollo humano integral.

La fe de las comunidades andinas y su historia misionera

El regreso del Papa a Santa Cruz de Succhabamba tuvo un significado especial por su historia pastoral en Perú. En su predicación, recordó que esas tierras conservan profundas raíces andinas y una tradición cristiana que se desarrolló a lo largo de los siglos.

Al mencionar a los primeros evangelizadores, entre ellos Santo Toribio de Mogrovejo, destacó que la semilla del Evangelio nunca dejó de crecer en esas comunidades, incluso lejos de los grandes reconocimientos.

Para León XIV, la fe andina se expresa en la vida cotidiana, las tradiciones religiosas, el respeto y la solidaridad entre generaciones. "La fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina", afirmó, al señalar que esa experiencia religiosa también ayuda a las personas a afrontar las adversidades sin sentirse solas.

El Pontífice relacionó esa tradición con la cordialidad y la alegría que caracterizan a numerosas comunidades de la región.

Un regreso a Perú marcado por su historia misionera

La jornada del sábado comenzó en Chiclayo, donde el Papa participó del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Luego viajó en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, donde presidió la misa y saludó a los fieles. El vínculo con Perú está asociado a su prolongada trayectoria pastoral en el país, particularmente en la diócesis de Chiclayo, donde desarrolló buena parte de su labor misionera antes de convertirse en Pontífice.

Al finalizar la celebración, León XIV volvió a agradecer el recibimiento y reconoció el testimonio de fe de los habitantes de la región.

El Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan; entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos, y no los abandona", expresó.

Su mensaje final sintetizó el sentido de la homilía: mantener la confianza incluso cuando aparecen el cansancio y el desaliento. Para el Papa, la fe debe traducirse en oración, pero también en acciones concretas para acompañar a quienes atraviesan dificultades.

Cierre y continuidad del viaje apostólico

La misa de este 14 de noviembre concluyó con un reconocimiento del Papa a la fidelidad de los habitantes de Santa Cruz y un pedido para que la fe se traduzca en unidad, caridad y paz. La agenda oficial del Pontífice contempla, para esta misma jornada, un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, con motivo de la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.

El domingo 15 de noviembre, León XIV continuará su recorrido por Perú con actividades en Cusco y Pucallpa, antes de trasladarse a Lima. La visita apostólica finalizará el lunes 16, con su regreso previsto a Roma.