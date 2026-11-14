La visita del Papa León XIV a la Argentina sigue generando repercusiones y, esta vez, quedó en el centro de una controversia que tuvo como protagonista a Amalia Granata. La diputada provincial de Santa Fe utilizó sus redes sociales para cuestionar a quienes comenzaron a manifestar públicamente su entusiasmo por la religión católica y lanzó una frase que rápidamente despertó una ola de comentarios.

El detonante fue la popularidad que adquirió “Alma Misionera”, una canción religiosa que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de las actividades del pontífice en el país. Frente a la cantidad de personas que comenzaron a compartir el tema, Granata publicó un mensaje en X con una crítica cargada de ironía: “Me mata que los ‘new Catholics’ hayan descubierto Alma Misionera! Una canción que tiene 45 años !!!!”.

Lejos de quedarse ahí, la legisladora apuntó directamente contra quienes recibieron los sacramentos durante su infancia y ahora se muestran emocionados por las expresiones de fe. “Chicos si tomaron la comunión mínimo la tenían que conocer! no ahora que vino Leon y se perciben todos católicos !!!!”, escribió. Además, defendió su propia experiencia religiosa: “Los que somos personas de fe la cantamos en misa siempre desde hace años ! Coherencia por favor !”.

El enojo de Amalia Granata

El comentario no pasó inadvertido y rápidamente recibió respuestas de usuarios que cuestionaron su postura. Una de las reacciones más contundentes llegó de Daniella Semaan, esposa del exfutbolista y actual entrenador Cesc Fàbregas, quien salió al cruce de la diputada con una reflexión sobre la inclusión dentro de la Iglesia.

“La fe no es una competición sobre quién creyó primero o quién sabe más canciones religiosas. Alguien que descubra a Cristo hoy es tan digno de ser bienvenido como alguien que lo ha seguido durante décadas”, expresó Semaan. Y agregó: “El cristianismo nos enseña a dar la bienvenida a la gente en la fe, no a ridiculizarlos por llegar más tarde”.

Ante la repercusión, Amalia Granata decidió explicar el verdadero destinatario de sus críticas y volvió a encender la discusión. “Paso a explicar mi posteo porque no sé si son muy boludos o si se llevaron comprensión de texto a marzo”, disparó. Luego aclaró que se refería a quienes, según ella, “en su recalcada vida jamás pisaron una iglesia, no son católicos ni nada por el estilo, pero de repente aman a la Iglesia y al Papa”.

El enojo de Amalia Granata

La legisladora también apuntó contra quienes participaron de movilizaciones a favor del aborto y de la separación entre la Iglesia y el Estado. En ese sentido, aseguró haber visto “muchos hipócritas emocionados” y cuestionó a quienes, según su mirada, habían criticado anteriormente a la figura papal y ahora celebraban su llegada. Sin embargo, también dejó una puerta abierta para quienes quieran acercarse a la religión: “Nunca es tarde para amar a Dios y aprender a respetar a la Iglesia como institución”.

Por último, Amalia Granata recomendó otra canción religiosa, “Pescador de hombres”, e invitó a los denominados “new catholics” a participar de la misa del domingo. Así, lo que comenzó como una celebración multitudinaria alrededor de León XIV terminó convirtiéndose en una fuerte discusión virtual, con la diputada santafesina en el centro de las críticas y un debate que trascendió el ámbito religioso.