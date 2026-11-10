Tras dejar Argentina, el papa León XIV llegará a Perú este miércoles 11 de noviembre, en el marco de una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 y que incluirá actividades en cinco lugares. El país se prepara para recibir al pontífice con homenajes públicos, intervenciones en el transporte y un importante operativo de seguridad.

Bajo el lema "Abramos el corazón", la visita del Papa tiene un significado especial para los peruanos: Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, desarrolló durante décadas buena parte de su trayectoria religiosa en territorio peruano. Allí fue misionero agustino, sacerdote y obispo de Chiclayo, antes de ser elegido como el 267.º papa de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

"León XIV vuelve a casa", expresó el Arzobispado de Lima al anticipar el regreso del pontífice. La frase sintetiza el vínculo que construyó con las comunidades locales y que convirtió su visita en un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia y la sociedad peruana.

Perú prepara una bienvenida especial para León XIV

La llegada del Papa ya se hace visible en distintos espacios públicos. Las unidades de transporte, entre ellas trenes y el metro de Lima, además de sus estaciones, fueron decoradas con imágenes del pontífice y mensajes como "El Papa vuelve a casa", acompañados por el lema oficial de la visita.

La expectativa también se refleja en los homenajes preparados en el Callao. Allí se instaló una estatua de 14 metros de altura y cuatro toneladas de peso con la figura de León XIV, en el parque del Niño Gaelito, frente al océano Pacífico.

A esto se suma un mural de 167 metros que incorpora referencias a la identidad local, como el Señor del Mar, los pescadores y la fauna marina. La obra incluye la inscripción "¡El Papa es peruano!".

Otro reconocimiento es la canción León, hermano del camino, compuesta por el músico Jaime Montoya Ayala. La obra recuerda los años en los que Prevost recorría comunidades alejadas, incluso a caballo o en burro, para desarrollar su labor pastoral.

Quién es León XIV y por qué tiene un vínculo especial con Perú

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, y llegó por primera vez a Perú en 1985, como integrante de la Orden de San Agustín. Sus primeras tareas pastorales se desarrollaron en Chulucanas, Trujillo y Lima.

Con el paso de los años, su relación con el país se profundizó. Fue administrador apostólico y posteriormente obispo de Chiclayo, cargo que ejerció entre 2015 y 2023. También ocupó la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Peruana y estuvo al frente de la administración apostólica del Callao.

León XIV, en sus tiempos en Perú, cuando era "el Padre Robert".

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana, lo que reforzó su vínculo institucional y personal con el país.

En 2023, el papa Francisco lo convocó a Roma para desempeñarse como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Posteriormente fue creado cardenal.

Su elección como pontífice, el 8 de mayo de 2025, tuvo un momento especialmente significativo para Perú. En su primer mensaje desde el Vaticano, León XIV habló en español y recordó a su "querida diócesis de Chiclayo".

La agenda del Papa: seis días y cinco destinos

La visita apostólica se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre, con encuentros religiosos, actividades institucionales y celebraciones multitudinarias.

El programa contempla un recorrido por distintas regiones del país, desde la capital hasta comunidades de la sierra y la Amazonía.

La Catedral de Lima.

Qué incluye el itinerario de León XIV en Perú

Miércoles 11 : llegada a Lima y recepción oficial en el Callao. Luego visitará el Palacio de Gobierno y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Jueves 12 : encuentros con obispos, representantes de la Iglesia y jóvenes en Lima.

Viernes 13 : viaje a Chiclayo, con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

Sábado 14 : actividades religiosas en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba.

Domingo 15 : encuentros con fieles en Cusco y representantes de pueblos amazónicos en Pucallpa.

Lunes 16: misa de despedida en Lima y regreso a Roma.

El primer acto oficial está previsto para las 17.30 del miércoles 11, cuando León XIV llegue a la Base Aérea del Callao procedente de Buenos Aires. A las 18.15 participará de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y, media hora después, mantendrá un encuentro con la presidenta de Perú.

La agenda oficial contempla discursos, homilías y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Millones de personas podrían participar de las misas

Uno de los aspectos centrales de la visita será la convocatoria de fieles. Los organizadores estiman una concurrencia especialmente elevada en las celebraciones previstas en Lima y Chiclayo.

Las proyecciones difundidas para los actos religiosos contemplan:

Lima: hasta 1,2 millones de asistentes a la misa del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

Chiclayo: una convocatoria de gran magnitud en las Pampas de Pimentel.

Cusco: alrededor de 130.000 personas.

Pucallpa: unas 150.000 personas.

La misa en Chiclayo tendrá una carga simbólica particular por tratarse de la diócesis en la que Prevost ejerció como obispo y donde construyó una relación cercana con la comunidad.

Más de 37.000 policías participarán del operativo de seguridad

La organización de la visita también implica un importante despliegue de seguridad. Según las cifras difundidas por las autoridades peruanas, más de 37.000 efectivos policiales estarán afectados a la custodia del pontífice y de las actividades previstas.

El comandante de la Policía Nacional del Perú, Freddy López, informó que 22.464 agentes estarán destinados a Lima y Callao, mientras que otros 14.685 serán distribuidos entre Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El dispositivo contempla la protección de los traslados, los encuentros institucionales y las celebraciones multitudinarias.

Además, la Fuerza Aérea del Perú dispuso un helicóptero Mi-17, apodado «Papacóptero», equipado con material médico para acompañar los desplazamientos del Papa en zonas donde la geografía dificulta los traslados terrestres.

El vehículo aéreo estará disponible para los recorridos por Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El viaje también tendrá sabores de las distintas regiones peruanas

La gastronomía será otro de los elementos que acompañarán el recorrido. Durante los vuelos entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, León XIV recibirá un menú inspirado en las tradiciones culinarias de la costa, la sierra y la selva.

La propuesta fue desarrollada por la aerolínea LATAM junto con los chefs James Berckemeyer y Aldo Yaranga. Según informó la Agencia Andina, las preparaciones fueron adaptadas a las condiciones del servicio a bordo y sometidas a pruebas de sabor y controles de seguridad alimentaria.

Cartel en Chiclayo donde muestran su orgullo por el papa León XIV.

Entre las opciones previstas para el regreso a Roma, el 16 de noviembre, figura un almuerzo con asado de tira acompañado de salsa de chocolate, puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates.

También se incluirá una versión del arroz con pato a la chiclayana, en referencia a la relación que el pontífice mantiene con esa región del norte peruano.