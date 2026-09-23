El presidente Javier Milei dará este miércoles su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Lo hará en un clima de alta tensión diplomática con el Reino Unido por el diferendo por las Islas Malvinas. El mandatario reforzará el reclamo de soberanía y ratificará su alianza estratégica con Estados Unidos.

La exposición está prevista para las 12.00 (hora argentina). El discurso funcionará como un corolario de la agenda geopolítica que Milei desplegó en Manhattan en los últimos días. Sus ejes serán Malvinas, la disputa por los minerales críticos y la energía, la seguridad regional frente a China y el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial.

Un clima tenso con el Reino Unido

El discurso se produce un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, mencionara las Islas Malvinas en su propio discurso ante la ONU. Burnham afirmó que el Reino Unido estará "firme contra cualquier amenaza al orden de la ley", en un pasaje que aludió a las islas.

La mención generó una réplica inmediata del canciller argentino, Pablo Quirno, quien ejerció el derecho a réplica durante casi tres minutos. Quirno reiteró la "plena disposición" de la Argentina a "reanudar negociaciones bilaterales" y afirmó que las islas están "ilegalmente ocupadas por el Reino Unido".

La alianza con Estados Unidos y el encuentro con Rubio

Antes de su discurso, Milei mantuvo un encuentro bilateral con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La reunión ratificó la "solidez" de la relación bilateral. "Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura", publicó Rubio en su cuenta de X.

Milei defenderá la soberanía en Malvinas ante la ONU

Milei también participó junto a Donald Trump de la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa regional para enfrentar a los carteles del narcotráfico. Durante su intervención, Milei afirmó que el país está abocado a "reconstruir el sistema de seguridad" y a "asegurar el desarrollo de los recursos críticos".

Los ejes del discurso: Malvinas, ONU e inteligencia artificial

El discurso de Milei tendrá tres ejes centrales. El primero será el reclamo por la soberanía en Malvinas. El Presidente ya había anticipado su postura: "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto".

El segundo eje serán las críticas al funcionamiento de la ONU. Milei cuestionará el alcance de las organizaciones internacionales y planteará la necesidad de limitar sus competencias. Ya la había calificado como un "Leviatán de múltiples tentáculos".

El tercer eje será la defensa del desarrollo de la inteligencia artificial sin regulaciones. El Presidente se alineará con la postura de Trump y sostendrá que los Estados deben "dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor".

El acuerdo millonario que se firma en paralelo

En paralelo al discurso, Argentina y Estados Unidos firmarán un acuerdo de inversiones en infraestructura. El objetivo primario es cerrar un monto de US$6.000 millones destinados a Argentina LNG, el proyecto que une a YPF con la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes. La financiación sería respaldada por el Exim Bank de Estados Unidos e inversores privados.

El acuerdo se enmarca en la búsqueda de Washington de recursos clave y cadenas de suministro que permitan reducir su dependencia de Medio Oriente. Argentina es socio estratégico de la Casa Blanca por sus reservas de energía y minerales críticos.