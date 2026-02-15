La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que los gobiernos de Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el "régimen criminal" en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez. "Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región", aseguró Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2025, en un discurso telemático durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

"Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura", prosiguió en inglés durante su intervención. Tanto Cuba, con Miguel Díaz-Canel al frente, como Nicaragua, gobernada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, son aliados del chavismo gobernante en Venezuela.

Machado ha dicho estar dispuesta a volver a su país pese al arresto domiciliario dispuesto contra uno de sus más cercanos aliados, Juan Pablo Guanipa, pocas horas después de su excarcelación.

"Permiso, no", respondió la opositora al preguntársele si necesitaba que Estados Unidos facilitara o permitiera el regreso a su país. "Pero ciertamente diría que nosotros deseamos que tengamos coordinación", apuntó.

En su ponencia, Machado auguró una transición a la democracia en Venezuela "ordenada" y "pacífica", y señaló que espera convertirse en presidenta "en el momento adecuado".

Fuentes: afp, euronews

