El papa León XIV llega a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y reunirse con la comunidad religiosa

El papa León XIV partió este martes 10 de noviembre rumbo a Córdoba, en el marco de su visita pastoral a la Argentina. El Sumo Pontífice abordó un avión en el Aeroparque Jorge Newbery pasadas las 7:30 y tiene previsto arribar cerca de las 9 al aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en la capital cordobesa.

A las 10, el Santo Padre presidirá una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA), uno de los acontecimientos centrales de su visita a la provincia.

Más tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Desde la tarde del lunes comenzaron a arribar a Córdoba numerosos contingentes de fieles provenientes de distintos puntos del país, que participarán de las actividades previstas para estas jornadas especiales.

Asimismo, desde la apertura del predio donde se desarrolla la vigilia, efectivos policiales acompañan el ingreso de los asistentes, con presencia en los accesos y distintos puestos de control para ordenar la circulación y garantizar la seguridad durante toda la jornada.

El regreso a Buenos Aires

Tras cumplir con su agenda en Córdoba, el papa León XIV emprenderá el regreso a Buenos Aires en un vuelo previsto para las 16:55.

Ya en la capital argentina, participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde se espera una importante convocatoria.

La agenda continuará el miércoles a las 8, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

A las 10, el Pontífice celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia estará acompañada por una movilización masiva de fieles, con una convocatoria estimada en millones de personas en las inmediaciones del santuario y de la plaza Belgrano.

Finalmente, León XIV se despedirá de la Argentina a las 14, durante una ceremonia formal en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde allí partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar y concluir su gira latinoamericana.